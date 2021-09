https://mundo.sputniknews.com/20210913/regresan-los-conciertos-a-mexico-habra-corona-capital-y-esto-es-lo-que-debes-de-saber-1116008160.html

¡Regresan los conciertos a México! Habrá Corona Capital y esto es lo que debes de saber

Luego de año y medio sin conciertos masivos, el próximo mes de noviembre se realizará el festival Corona Capital en la capital del país que estará encabezado... 13.09.2021, Sputnik Mundo

Luego de cancelar su edición 2020, el festival Corona Capital anunció que está de vuelta y que el próximo mes de noviembre se realizará el que será el primer concierto masivo en la capital mexicana desde que inició la pandemia por COVID-19.La cita, anunciaron los organizadores, será el próximo 20 y 21 de noviembre y en él tocarán banda como The Whitest Boy Alive, St. Vincent, The Kooks, y decenas de músicos más.Para poder ingresar al evento, los asistentes deberán presentar el comprobante de su esquema completo de vacunación contra COVID-19, o bien, una prueba negativa del virus y que no exceda las 72 horas de haberse realizado.La preventa de los boletos será el próximo 16 y 17 de septiembre para quienes tengan tarjeta de crédito Citibanamex y para el público en general la primera fase iniciará el 18 de este mes.Los precios del abono del festival oscilan entre los 2.399 pesos (119,95 dólares) y los 3.239 pesos (161,95 dólares) en esta primera fase de venta.

