Perú Libre rechaza a un ministro que califica a su líder como mala influencia para el presidente

2021-09-13T18:10+0000

2021-09-13T18:10+0000

2021-09-13T18:10+0000

américa latina

perú

pedro castillo

"La bancada de Perú Libre rechaza contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, como la expresada el día de hoy [lunes, 13 de septiembre] en un medio de comunicación donde afirmó que Vladimir Cerrón es una influencia dañina para Pedro Castillo", indicó la bancada en un comunicado.En una entrevista con la televisora local Canal N, el titular de Justicia y Derechos Humanos señaló como una mala influencia a Cerrón, quien es fundador y líder del partido de Gobierno."Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie puede tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente", dijo Torres.Cerrón es un político discutido pues tiene una condena activa de prisión suspendida por corrupción; asimismo, es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos al ser supuesto miembro de una mafia, y por terrorismo al tener presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso.Sin embargo, se muestra muy activo en redes sociales, hablando frecuentemente en nombre del gobierno en opiniones que algunos políticos consideran como intromisiones de alguien que no tiene ningún cargo público ni fue elegido por la ciudadanía.La bancada de Perú Libre considera inaceptable lo expresado por el ministro de Justicia pues, sostiene, que es alguien que se ha sumado al gobierno "para sumar y no dividir".

perú

