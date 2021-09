https://mundo.sputniknews.com/20210913/nichollas-otro-posible-huracan-que-amenaza-a-luisiana-1116012181.html

Nichollas, otro posible huracán que amenaza a Luisiana

SAN SALVADOR (Sputnik) — No escampa, literalmente, para Luisiana y otros territorios sureños de Estados Unidos, donde todavía no se recuperan del todo del paso... 13.09.2021, Sputnik Mundo

Originado frente a las costas de Tamaulipas, Nichollas de momento tiene categoría de tormenta tropical, pero ya el Centro Nacional de Huracanes de EEUU —NHC, siglas en inglés— advirtió que en las próximas 48 horas aumentará su intensidad y potencial destructivo.Al mediodía del lunes 13 el corazón del meteoro estaba a solo 75 kilómetros de la desembocadura del Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.Por lo pronto, ya sus bandas de chubascos bañan los estados mexicanos de Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y de mantener su paso y organización, en la próxima madrugada estaría tocando tierra en Texas, donde ya fueron emitidas alertas de inundaciones.Otro tanto ocurre en Luisiana, donde hace apenas dos semanas Ida entró con ganas, justo el día en que, 16 años atrás, el huracán Katrina provocó una de las peores tragedias de origen natural en la historia de ese país, con saldo de 2.000 muertes y billones de dólares en daños.Temporada agitadaNicholas es la decimocuarta tormenta que recibe nombre esta temporada ciclónica: muchos de estos fenómenos no pasan de depresión tropical, y ni siquiera ameritan ser nombrados, lo cual da una idea de lo agitado que ha estado el Atlántico este año.Para poner de relieve el asunto, por lo general la decimocuarta tormenta con nombre suele llegar a mediados de noviembre, o sea, este año se llegó a la cifra con dos meses de antelación.En Texas ya comenzó el despliegue de equipos de socorro en los territorios costeros, mientras en Luisiana rige desde el domingo 12 el Estado de Emergencia, para minimizar el eventual impacto y no retroceder en la recuperación de tormentas previas.De hecho, Ida golpeó Luisiana a mediados de agosto con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de 5: los vientos superiores a los 220 kilómetros por hora golpearon en particular al servicio eléctrico, cuyo restablecimiento demoró más de una semana en algunas regiones.El impacto fue tal, que el presidente Joe Biden declaró a Luisiana zona de desastre y liberó recursos adicionales para las labores de rescate y recuperación en dicho estado, donde al menos cuatro personas murieron como consecuencia directa del huracán.

Tomás Lobo

Noticias

