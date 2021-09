https://mundo.sputniknews.com/20210913/moscu-espera-que-praga-no-caiga-en-provocaciones-tras-la-detencion-de-un-ciudadano-ruso-1115995157.html

Moscú espera que Praga no caiga en provocaciones tras la detención de un ciudadano ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera que las autoridades de la República Checa actúen en estricta correspondencia con la ley y no caigan en provocaciones políticas... 13.09.2021, Sputnik Mundo

internacional

rusia

ucrania

república checa

detención

El 12 de septiembre, el portavoz de la Policía checa, Ondrej Moravcik, informó a Sputnik que Alexandr Franchetti fue detenido en el aeropuerto de Praga a tenor de una orden de arresto emitida por Ucrania.El portavoz de la Embajada rusa en Praga, Nikolái Briakin, confirmó esta noticia.El jefe del Comité de Investigaciones de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó estudiar las razones y los fundamentos jurídicos de la detención del ciudadano ruso en la República Checa.La Cancillería de Ucrania a su vez comunicó que "la detención fue resultado de una acción coordinada entre los organismos judiciales ucranianos y checos con el fin de exigir responsabilidad a Alexandr Franchetti por los crímenes cometidos contra el Estado ucraniano, en particular por su participación en la ocupación rusa de Crimea".La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Según el presidente Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente". Politización del tema de vacunas rusas contra el COVID-19Además, el canciller ruso afirmó que Moscú espera que los países europeos abandonen el enfoque politizado del tema de las vacunas rusas contra el coronavirus.El jefe de la diplomacia rusa no mencionó los países que mantienen una postura intransigente con respecto a las vacunas rusas, pero se refirió a las críticas de varios Estados, incluida Francia.A la vez apuntó que la UE no cuenta con ningún requisito que obligue a todos los países a esperar un veredicto del regulador europeo sobre los fármacos rusos, y en este contexto recordó que Hungría y Eslovaquia aprobaron el uso de la vacuna rusa Sputnik V.El organismo regulador de la Unión Europea hasta el momento aprobó tres vacunas estadounidenses (Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson) y una británica (AstraZeneca).En la lista de espera se encuentran Sputnik V (Rusia), la primera vacuna registrada en el mundo en agosto de 2020, CureVac (Alemania), Novavax (EEUU), Sinovac (China) y Vidprevtyn/Sanofi (Francia).

ucrania

república checa

rusia, ucrania, república checa, detención