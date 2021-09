https://mundo.sputniknews.com/20210913/maniobras-zapad-2021-rusia-y-bielorrusia-molestan-a-la-otan-1116008765.html

Maniobras Zapad 2021: Rusia y Bielorrusia 'molestan' a la OTAN

Maniobras Zapad 2021: Rusia y Bielorrusia 'molestan' a la OTAN

Vladímir Putin ha presenciado la fase decisiva de los ejercicios militares Zapad 2021, mientras campaña occidental contra próximas elecciones parlamentarias... 13.09.2021

Maniobras Zapad 2021: Rusia y Bielorrusia 'molestan' a la OTAN Maniobras Zapad 2021: Rusia y Bielorrusia 'molestan' a la OTAN

Alianza militar ruso-bielorrusa avanzaEste 13 de julio el presidente de Rusia. Vladímir Putin, presenció la fase decisiva de las maniobras militares estratégicas ruso-bielorrusas Zapad (Occidente) 2021, en el polígono de Múlino, ubicado en la región rusa de Nizhni Nóvgorod.Los ejercicios, en los participan unos 200 mil efectivos, más de 80 aviones y helicópteros, y alrededor de 760 piezas de material bélico, incluidos unos 290 carros de combate, 240 sistemas de artillería y una quincena de buques, arrancaron simultáneamente el 10 de septiembre en 14 zonas de pruebas militares: 9 en territorio ruso y otras 5 en territorio bielorruso, así como en el mar Báltico, y se prolongará hasta el 16 de septiembre. Además de militares de los países mencionados, participan unidades de Armenia, Kazajistán, Kirguistán, la India, Mongolia, Pakistán y Sri Lanka.Zapad 2021 tiene una envergadura de más de 2.000 kilómetros, que va desde el mar Báltico hasta los polígonos militares en las regiones rusas de Vorónezh y Nizhni Nóvgorod, situadas a unos 460 km al sur y unos 400 km al este de Moscú, respectivamente.Estos ejercicios conjuntos que Rusia y Bielorrusia llevan a cabo cada cuatro años siempre suscitan molestia en la OTAN por percibirlos como una amenaza a su seguridad. Sin embargo, la Alianza Atlántica ha ignorado la invitación de enviar a sus observadores para seguir in situ la marcha de las maniobras.El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró este lunes que las maniobras Zapad 2021 es un "proceso corriente" que continuará para perfeccionar los hábitos profesionales de los militares de los dos países, al indicar que la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia es un tema que siempre está presente en la agenda de los dos países. Algo que fue confirmado una vez más en la reunión de Putin y Lukashenko el pasado jueves en Moscú durante la cual los mandatarios acordaron un plan de integración que contempla 28 programas, entre ellos la creación de un espacio común militar.Campaña occidental contra próximas elecciones parlamentarias rusas entra en su fase finalLa supuesta preocupación de EEUU por la injerencia en procesos electorales es una gran fake news, en el sentido de que lo hace hacia los demás. El caso de las parlamentarias rusas, a realizarse entre el 17 y el 19 del presente mes, constituye un caso ejemplar en este sentido.Y es que días atrás, el embajador de EEUU en Rusia, John Sullivan, fue convocado al Ministerio de Exteriores del país debido a la injerencia en sus asuntos internos y sus elecciones. "Hemos expuesto a la parte estadounidense hechos concretos, una situación que demuestra que desde el territorio de EEUU, con la participación de plataformas de Internet que pertenecen y son moderadas por los monopolios de Internet estadounidenses, hay actos explícitos documentados de influencia en nuestros procesos internos", manifestó al respecto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.Es interesante que Washington pretenda hacer como si nada hubiera pasado: desde el Departamento de Estado norteamericano insistieron en que el embajador Sullivan discutió la estabilización de las relaciones ruso-estadounidenses. Y ello mientras que el Ministerio de Exteriores ruso dijo claramente en su comunicado que el canciller, Serguéi Lavrov, le subrayó a Sullivan que es "categóricamente inadmisible la intervención en los asuntos internos" de Rusia.La situación mencionada por María Zajárova refiere a los vínculos que tiene el Pentágono con las empresas de desarrollo de la web de Votación Inteligente, proyecto del bloguero convicto ruso Alexéi Navalni, para apoyar a los candidatos que desafían al Kremlin, donde se pide el voto para la oposición al partido oficialista, Rusia Unida, de cara a las legislativas de esta semana. Según Zajárova, los servidores y el soporte técnico de esta web "son en su mayoría de EEUU".Ante ello, las autoridades rusas bloquearon el acceso a esta página, al tiempo que se ordenó como medida cautelar que buscadores como Google dejen de mostrar los resultados de búsqueda con las palabras clave "votación inteligente". Además, la parte rusa denunció que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como los servidores DNS y CDN de Google, Cisco, y Cloudflare, posibilitan acceder a la web de Votación Inteligente, advirtiendo que si no dejan de hacerlo, sus acciones se calificarían como injerencia en el proceso electoral.Mientras, la campaña para desacreditar las parlamentarias rusas parece que entró en su fase final. De hecho, la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, acusó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la PACE, de haber tomado rumbo "hacia la desacreditación" de los comicios. Esta fue su reacción a la decisión de la PACE de limitarse a enviar sólo una misión de evaluación electoral en vez de observadores. Una medida que, según sus palabras, busca "seguir el plan ya aprobado por alguien para desacreditar las elecciones parlamentarias".El mismo guión lo sigue la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Anunció que no enviará observadores a causa de las restricciones impuestas por las autoridades rusas al número de personas que pueden observar el proceso."Lamentamos mucho que se haya tomado tal decisión, nuestras relaciones, aunque nunca han sido fáciles, se mantenían y se mantenía el diálogo. A nuestro juicio, la negativa de asistir a los comicios parlamentarios rusos por motivos absolutamente inventados es una decisión arbitraria", manifestó al respecto Matvienko, al subrayar que la decisión de limitar el número de observadores se tomó con respecto a todas las organizaciones internacionales, teniendo en cuenta la complicada situación epidemiológica provocada por el COVID-19.EEUU provoca la crisis migratoria venezolana y atribuye la culpa a MaduroEEUU tiene la gran responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela, una crisis que ha provocado "entre 4 y 5 millones" de refugiados desde 2015, tal y como se desprende de las declaraciones para Octavo Mandamiento del experto venezolano Jorge Forero, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Fronterizos.Al indicar que la migración venezolana es un "problema multifactorial", Forero, director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Enlace del Gobierno Bolivariano del Táchira, resaltó el papel de "un conjunto de agresiones internacionales" protagonizadas por Washington que provocaron una huida masiva de ciudadanos hacia el exterior del país.En este contexto, mencionó medidas como la declaración de Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para EEUU, así como "las denominadas sanciones que son medidas coercitivas unilaterales que están fuera de cualquier tipo de escenario de derecho internacional", lo cual "ha venido a exacerbar la situación económica del país".¿Por qué España condecorará a Duque?El Gobierno de España entregará la Gran Cruz de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español, al presidente colombiano Iván Duque, que esta semana visitará a España con motivo de la 80 Feria del Libro de Madrid. Defensores de derechos humanos critican esta distinción debido a las acusaciones que hay en su contra por la sistemática violación de los derechos humanos bajo su gobierno.Para el secretario ejecutivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Jaume d'Urgell, esta condecoración no solo es "preocupante", sino también "un mal síntoma"."Por un lado, premiar a quien reprime a su propia población civil desarmada de un modo tan grave, en alguna medida, es enviar un mensaje de que esto es correcto, y no lo es. Por otra parte, hay que comentar que en España tenemos una ley que tipifica el enaltecimiento del terrorismo. Bien, depende un poco del criterio interpretativo de la Fiscalía, pero muchos juristas piensan que darle un premio a una persona que es responsable de tantos asesinatos podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento de terrorismo. Hay dos tipos penales que entran en juego: uno, el enaltecimiento del terrorismo y, otro, un delito de ofensa a las víctimas. Usted imagínese qué tiene que pensar la madre de un estudiante asesinado en Cali durante las protestas, de un estudiante pacífico y desarmado que estaba disconforme con los abusos de la derecha uribista y que fue asesinado, que fue desaparecido y que luego apareció desmembrado en el río flotando, ¿qué tienen que pensar las familias de esas víctimas cuando observan que una democracia occidental, consolidada, miembro de la Unión Europea condecora al máximo responsable de estas atrocidades", se pregunta d'Urgell.Además de las denuncias por los aproximadamente 80 asesinatos durante el Paro Nacional, el centenar de desaparecidos, algunos de ellos encontrados desmembrados, organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan 69 masacres en lo que va de año en Colombia. A este registro suman el asesinato de más de 1.200 líderes sociales y de unos 280 exguerrilleros de las FARC firmantes de la paz desde 2016."Esto no debería permitirse. Hay una máxima que se dice en derecho: la garantía de impunidad es una invitación al delito. Algunos y algunas pensamos que, si los gobernantes tuvieran la absoluta seguridad de que, en el caso de cometer violaciones a los derechos humanos, en algún momento futuro serían objeto de órdenes internacionales de arresto y puestos a disposición de la justicia internacional, bloqueo de activos bancarios a su nombre y de sus familiares más cercanos, es decir, el tipo de sanciones que usualmente vemos aplicar contra otros, algunas cosas no ocurrirían. Aquí asistimos a un caso extremo, no solo de perdonar, sino de premiar. Y no se entiende porque, en principio, el sentido ideológico del Gobierno de España es de izquierda, socialista, progresista, así que es incomprensible que el presidente del Gobierno del PSOE pueda condecorar a un gobernante que hace menos de un año ha sido responsable de una represión mortal de manifestantes pacíficos de izquierda. Es que no se comprende", lamenta d'Urgell. A su vez, insiste que "si no quedaba más remedio que recibirlo, como mínimo, podrían haberse abstenido de condecorarlo"."Cuando viene el jefe de Estado o el primer ministro de otro país, por ejemplo, de la República Islámica de Irán, no se le da ningún premio. Una condecoración de estas características no se puede equiparar a un sello de caucho o a un visado de entrada puesto en un pasaporte, la concesión no es automática porque pensémoslo fríamente: si el premio fuera automático por el mero hecho de ser presidente de un país y visitar a otro, si el premio fuera absolutamente automático no tendría ningún valor, sería simplemente una especie de registro de entrada. Es más, no solo se trata de una falta de respeto a la comunidad internacional, es una falta de respeto a la población de Colombia y una falta de respeto a España porque estoy seguro de que si la ciudadanía española conociera bien a quién se está dando un premio en su nombre, estoy seguro de que, la mayoría de la ciudadanía española no estaría de acuerdo en premiar este tipo de actividades", insiste.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

