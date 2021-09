https://mundo.sputniknews.com/20210913/informatico-sueco-ola-bini-sera-juzgado-en-ecuador-en-octubre-1116020778.html

Informático sueco Ola Bini será juzgado en Ecuador en octubre

Informático sueco Ola Bini será juzgado en Ecuador en octubre

QUITO (Sputnik) — Un tribunal de Ecuador fijó para el 21 y 22 de octubre la audiencia de juzgamiento al informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de... 13.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-13T22:53+0000

2021-09-13T22:53+0000

2021-09-13T22:53+0000

américa latina

suecia

ecuador

ola bini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1115585658_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fc992d1d0a69477bce84c2612f5bc62a.jpg

El llamado a juicio llega 916 días después de la detención del informático.El abogado defensor de Bini, Carlos Soria, dijo que demostrará la inocencia de acusado y que hubo más de cien violaciones al debido proceso, en lo que consideró un juicio sin pies ni cabeza.Soria aseveró también que no existió delito alguno y que el caso fue fraguado.Bini fue detenido el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a abordar un avión hacia Japón.Primero fue investigado por presunto ataque a los sistemas informáticos, pero luego la Fiscalía reformuló los cargos y lo acusó por supuesto acceso no consentido a uno de ellos.En junio del mismo año, Bini obtuvo un Hábeas Corpus a su favor y dejó la prisión preventiva que cumplió por 70 días.En diciembre de 2020, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio -en la que la Fiscalía pidió a la jueza a cargo del caso, Yadira Proaño, que llame a juicio a Bini como autor del delito señalado- fue suspendida.Un informe difundido en días pasados por la organización global Access Now señaló que del análisis del proceso penal se desprende que Bini no solo que fue arrestado sin pruebas, sino que no existe evidencia sólida que muestre un acceso no consentido a un sistema informático.Para dicha organización, dedicada a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el ámbito digital, el caso de Ola Bini es un ejemplo paradigmático de persecución por parte de un Estado, que evidencia un escaso o nulo entendimiento técnico de lo que implica la investigación sobre seguridad digital.Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Electronic Frontier Foundation han denunciado más de un centenar de violaciones al debido proceso por el caso de Ola Bini.

https://mundo.sputniknews.com/20210701/el-sueco-ola-bini-denuncia-conspiracion-en-su-contra-en-ecuador-1113713019.html

https://mundo.sputniknews.com/20210908/organizacion-access-now-cree-que-ecuador-debe-declarar-inocente-a-ola-bini-1115866856.html

suecia

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suecia, ecuador, ola bini