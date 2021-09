https://mundo.sputniknews.com/20210913/este-suplemento-accesible-ayuda-a-combatir-el-alzheimer-1115995472.html

Este suplemento accesible ayuda a combatir el alzhéimer

Este suplemento accesible ayuda a combatir el alzhéimer

Los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a evitar los efectos destructores del alzhéimer para la memoria. Un grupo de científicos suecos estableció que las... 13.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-13T12:57+0000

2021-09-13T12:57+0000

2021-09-13T13:07+0000

ciencia

salud

alzhéimer

omega 3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1092282817_0:107:1400:895_1920x0_80_0_0_72f9bf7cf8d78addcbfb302a595e3518.png

Los investigadores del Instituto Karolinska, el Hospital Universitario Sahlgrenska y la Universidad de Upsala, todos con sede en Suecia, examinaron a 33 individuos con síntomas leves o moderados del alzhéimer. De este grupo, 18 personas tomaron suplementos de omega-3 por la mañana y por la noche, mientras que los otros 15 (el grupo de control) no lo hicieron.Los autores del estudio tomaron muestras de líquido cefalorraquídeo que pueden contener biomarcadores de esta enfermedad. Además, les ofrecieron a los participantes una prueba de memoria al comienzo del estudio, así como seis meses después. Aunque las muestras de líquido no mostraron un cambio significativo, los resultados del test resultaron ser diferentes."Pero no podemos ver ninguna diferencia entre los grupos cuando observamos los distintos biomarcadores en las muestras de líquido cefalorraquídeo", continuó.Al mismo tiempo, los científicos encontraron algunas diferencias biológicas dentro del grupo que tomaba ácidos grasos omega-3. Los indicadores de dos marcadores vinculados con las células nerviosas dañadas aumentaron después de seis meses de tomar suplementos diarios. Sin embargo, estos no están relacionados directamente con el rendimiento de la memoria, enfatizó el equipo."Incluso si estos datos no son suficientes para que cambiemos nuestras recomendaciones para los pacientes en este momento, es un material interesante para los investigadores que pueden basarse en él", detalló Freund-Levi.El beneficio del aceite de pescado para el cerebroOtro estudio de 2017 realizado por Freund-Levi hace 15 años se basa en un examen de 200 pacientes que padecen alzhéimer. Registró transferencias de omega-3 de los suplementos al cerebro tras la ingestión."Somos cautelosos a la hora de dar recomendaciones, pero sabemos que comenzar temprano es mucho mejor, ya que es difícil influir en [el desarrollo de] la enfermedad en una etapa posterior", reconoció la investigadora.Freund-Levi confirmó que los pacientes que tomaban suplementos de omega-3 en una etapa temprana de la enfermedad obtuvieron mejores resultados en la prueba de memoria.Los resultados del estudio fueron publicados en Journal of Alzheimer’s Disease.

https://mundo.sputniknews.com/20210909/los-ruidos-del-trafico-podrian-aumentar-el-riesgo-de-padecer-demencia-1115877639.html

https://mundo.sputniknews.com/20210821/cuatro-nutrientes-que-haran-que-tu-cerebro-trabaje-mejor-1115290910.html

https://mundo.sputniknews.com/20210817/el-mejor-alimento-y-el-mejor-habito-para-prevenir-la-demencia-1115166136.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, alzhéimer, omega 3