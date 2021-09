https://mundo.sputniknews.com/20210913/amlo-resultados-de-consulta-popular-no-significa-que-no-se-pueda-enjuiciar-a-expresidentes-1116003094.html

AMLO: Resultados de consulta popular no significa que no se pueda enjuiciar a expresidentes

AMLO: Resultados de consulta popular no significa que no se pueda enjuiciar a expresidentes

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno no presentará ninguna denuncia en contra de expresidentes del país, pues la... 13.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-13T15:35+0000

2021-09-13T15:35+0000

2021-09-13T15:35+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

consulta popular

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1116002878_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a6216d44434a8743d7c3ff077eefed7a.jpg

"No hubo promoción suficiente y también la gente no participó", aceptó el mandatario mexicano al hablar de la consulta ciudadana realizada el pasado 1 de agosto en donde se preguntó a los mexicanos si querían, o no, que se iniciaran procedimientos legales contra los expresidentes del país.Aunque el padrón electoral era de más de 90 millones de mexicanos, en el ejercicio participaron menos de siete millones, por lo que los resultados no fueron vinculantes; es decir, aunque ganó el "sí" al juicio, no se cumplió con el mínimo de votos requeridos para llevar a cabo las acciones legales.Pese a los resultados, explicó López Obrador, sus antecesores presidenciales pueden ser juzgados; sin embargo, aclaró que su gobierno no interpondrá ninguna denuncia.A lo largo de su gobierno, en incluso antes de que tomara protesta como presidente, el mandatario mexicano ha consultado a los mexicanos sobre temas como la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, la construcción del Tren Maya, así como de la refinería de Dos Bocas.

https://mundo.sputniknews.com/20201027/cuanto-le-costara-a-mexico-la-consulta-popular-para-enjuiciar-a-los-expresidentes-1093272471.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, consulta popular, méxico