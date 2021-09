https://mundo.sputniknews.com/20210913/acnudh-considera-que-restaurar-el-corredor-seco-es-de-vital-importancia-1115998255.html

Acnudh considera que restaurar el Corredor Seco es de vital importancia

MOSCÚ (Sputnik) — La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, considera que restablecer el Corredor Seco... 13.09.2021, Sputnik Mundo

El Corredor Seco es un área afectada por eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, que cubre casi un tercio del territorio de Centroamérica.Según la alta comisionada, la región del Corredor Seco es un ejemplo de cómo el cambio climático afecta la pobreza, el desplazamiento y los derechos humanos fundamentales."El Banco Mundial ha sugerido que si no se toman medidas para prevenir los efectos del cambio climático, 3,9 millones de personas en Centroamérica y México podrían verse obligadas a abandonar sus hogares para el año 2050", resaltó.La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que unos 8,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria –lo que representa un aumento del 60% desde principios de 2020–, y casi ocho millones de personas sufrirán hambruna en 2021 en el norte de Centroamérica."Cuando las personas se ven obligadas a mudarse porque su entorno ya no puede soportar una vida digna, empujarlas a regresar a esa situación no solo no tiene principios, sino que es completamente insostenible", subrayó Bachelet.La alta comisionada recordó que su Oficina apoyó los esfuerzos de la comunidad hondureña de Reitoca para disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales frente a los severos impactos del cambio climático y la sequía en la región, así como la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en Guatemala, que compromete a los Estados a proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales y el derecho a un medio ambiente saludable.El Corredor Seco abarca las zonas bajas de la vertiente del océano Pacífico, gran parte de la región central premontaña de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, la provincia de Guanacaste en Costa Rica y el área del Arco Seco de Panamá.La 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU comenzó este lunes en la ciudad suiza de Ginebra y terminará el próximo 8 de octubre.

