A un paso de la libertad: Britney Spears se compromete con su novio

En el vídeo, titulado No me lo puedo creer, joder (I can't fucking believe it), Britney luce el anillo de compromiso. Asghari también compartió la noticia en su cuenta de Instagram.La noticia llega tras el fin de la tutela abusiva de Jamie Spears, el padre de la artista, tras un periodo de 13 años, y según la cual se le prohibía ir al médico para extraer el dispositivo intrauterino instalado en su cuerpo, por lo que no podía tener hijos.El anillo diseñado por Roman Malayev junto a Forever Diamonds NY lleva una piedra brillante y esférica de cuatro quilates engastada en platino. La joya está personalizada y lleva el nombre de la cantante."Un anillo digno de Lioness [leona en inglés, como Sam Asghari llama a Britney]. Hemos bautizado este impresionante engaste como The Britney", se destaca en el sitio web de la joyería.La artista sigue recibiendo decenas de miles de comentarios con felicitaciones cordiales, y uno de los más populares es "Oblígalo a firmar el acuerdo prematrimonial".Se trata del tercer matrimonio de Britney Spears. En 2004 se casó con Jason Alexander, el amigo de su infancia, pero el matrimonio fue anulado 55 horas después. Según el abogado de Alexander, fue la madre de Britney Spears, Lynne Spears, la que obligó a que quedara sin efecto.El segundo matrimonio se celebró en el mismo año, con el rapero y bailarín Kevin Federline, con el que tiene dos hijos, Sean Preston y Jayden James. Dos años después se divorciaron.En 2008 Britney perdió la custodia de sus dos hijos debido a problemas de salud mental y a su adicción a las drogas y al alcohol. Desde aquel momento el padre de la artista asumió el papel de tutor legal y tuvo derecho a controlar los bienes y la vida de su hija pese a la fuerte oposición de la cantante. El 7 de julio de 2021 Jamie Spears pidió a la Corte Superior de Los Ángeles que concluyese la tutela.

