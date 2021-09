https://mundo.sputniknews.com/20210912/un-desafio-viral-que-romantiza-la-violencia-policial-arrasa-en-tiktok--videos-1115979074.html

Un desafío viral que 'romantiza' la violencia policial arrasa en TikTok | Videos

Los usuarios de TikTok inundaron la red con videos sensuales en los que fingen ser arrestados. La tendencia generó una oleada de indignación, y es que... 12.09.2021, Sputnik Mundo

insólito

redes sociales

tiktok

Fue el famoso influencer Gage Bills el primero en compartir un video en el que recreó una escena de la serie de Netflix Outer Banks. Las imágenes, que muestran al joven ensangrentado y aplastado contra la pared, acumularon casi 23 millones de reproducciones en TikTok.Decenas de usuarios buscaron repetir su éxito, publicando sus propios arrestos glamurosos:También hubo quienes optaron por compartir versiones paródicas del video, al que muchos internautas calificaron de un intento "vergonzoso" de romantizar la violencia policial.¿Qué fue eso? / Es solo un video en el que me arrestan y mi novia me dice que me quiere y le digo que también la quiero / Bueno… ¿Realmente quieres publicarlo? / Pensé que era una buena idea... / Vale, es tu cuenta, publica lo que quieras. ¡Dios mío!Y tú, ¿qué opinas de esta tendencia? ¿Te parece aceptable? ¡Comparte tu opinión con Sputnik!

insólito, redes sociales, tiktok