Se restablece paulatinamente el servicio de teléfonos Xiaomi bloqueados en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — A pocas horas de darse a conocer el bloqueo a que estaban sujetos en Cuba varios modelos de los teléfonos celulares fabricados por la... 12.09.2021, Sputnik Mundo

"Para los que tengan bloqueado su Xiaomi. Pongan su línea o conéctense a una wifi y esperen. Se están desbloqueando los móviles automáticamente", precisa un mensaje divulgado en el sitio de los Joven Club de Computación y Electrónica en la red social de Facebook.En las últimas semanas, algunos propietarios de teléfonos Xiaomi residentes en Cuba, vieron cómo sus equipos fueron bloqueados con un aviso en la pantalla que advierte que la política de esta empresa "no permite la venta o suministro del producto en el territorio en el que ha intentado activarlo".De acuerdo a información suministrada a la Agencia Sputnik por Erich García Cruz, un influencer en redes sociales, conocedor de las tecnologías de comunicación en la isla, los teléfonos afectados eran de producción reciente, y que fueron importados a Cuba en menos de seis meses.Entre los teléfonos Xiaomi que fueron bloqueados en Cuba destacan los modelos Redmi Note 9 (Global), 9 S, 10, 10 Pro, 9A (IN), 9C, 10 T, y el X3 Pro (Global).Varios usuarios han expresado en las redes su alegría al recuperar el servicio en sus teléfonos móviles.Hasta el momento se desconocen las causas del bloqueo de los teléfonos Xiaomi en Cuba.La compañía china no tiene oficinas ni representantes o proveedores oficiales en Cuba, y los teléfonos de esa marca entran a Cuba a través de viajeros, no se venden en tiendas, y son traídos por personas naturales, comprados en el exterior para regalar o revender en la isla.

