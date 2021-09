Gantz revela que una base de drones iraníes se utiliza para entrenar a grupos terroristas

https://mundo.sputniknews.com/20210912/gantz-revela-que-una-base-de-drones-iranies-se-utiliza-para-entrenar-a-grupos-terroristas-1115976032.html

Según Gantz, la base de los drones está ubicada al norte de la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán, y sirve como "un eje del esfuerzo iraní para exportar terror aéreo a la región"."Una de las herramientas significativas que Irán ha desarrollado para ayudar a sus representantes es una serie de vehículos aéreos no tripulados que pueden viajar miles de kilómetros, y miles de ellos están repartidos por Yemen, Irak, Siria y Líbano", explicó el ministro de Defensa."Irán incluso está tratando de transferir conocimientos a la Franja de Gaza que permitan a Hamás y la Yihad Islámica [prohibida en Rusia] producir drones", agregó.Gantz exigió sanciones inmediatas a Irán tras un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica de la semana pasada que decía que Teherán ha cuadruplicado sus existencias de uranio enriquecido al 60% desde mayo."Irán no respeta los acuerdos que ha firmado, y no hay razón para creer que respete ningún acuerdo que firme en el futuro. Ha llegado el momento de actuar", dijo, refiriéndose al acuerdo nuclear de 2015, que prohibió a Teherán enriquecer uranio más allá del 3,5%.

