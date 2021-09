Fallece María Mendiola, integrante del dúo español Baccara

"Que difícil se me hace publicar esto .... Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo ... Mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras ... Sólo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida ....Te Quiero".