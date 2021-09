https://mundo.sputniknews.com/20210912/esto-es-lo-que-nunca-deberias-hacer-en-un-avion-segun-las-azafatas-1115972943.html

Esto es lo que nunca deberías hacer en un avión, según las azafatas

Es por esto que es importante cuidar nuestro comportamiento en la oficina de las azafatas y pilotos, no solo por el bien de ellos, sino también por el bienestar de nuestros compañeros de viajes.Para ayudarnos en esta tarea, Caroline Skahn, una joven azafata, comunicó al portal Insider las actitudes de los pasajeros que más molestan a las aeromozas.Ignorar a las asistentes de vuelo que te reciben en la puertaLo que parece algo lógico y una simple señal de buena educación, puede no ser tan claro para todo el mundo. De acuerdo con Skahn, muchos de los pasajeros que abordan el avión no se molestan en saludar a los asistentes de vuelo que los reciben en la puerta de la embarcación.Esta actitud causa molestía al personal que solo está haciendo su trabajo con una sonrisa.Preguntar si te dará tiempo de hacer una conexiónEsta actitud molesta es especialmente exasperante cuando el pasajero compra un pasaje que deja muy poco tiempo entre vuelos.Es por eso que la azafata aconseja dejar de comprar billetes en sitios web que ni siquiera dan 30 minutos entre vuelos. Esto, según Caroline, es muy poco tiempo y las probabilidades de perder la conexión son muy altas. Menos de una hora, es un riesgo innecesario.Despertar a tu vecino por la comidaEn este punto, Caroline es empática: por ninguna razón debes despertar a tu vecino de asiento que no conoces solo para que disfrute de una suculenta comida de avión.Además, siempre está la opción de llamar en cualquier momento a las aeromozas para pedirle algo de comer o beber.Preguntar por dónde se encuentra el aviónMuchas veces las azafatas trabajan en varias rutas distintas y no tienen una asignada, por lo que no conocen exactamente en qué parte del globo terráqueo se encuentra el avión.Levantarse durante las turbulenciasNo solo es algo molesto para los demás pasajeros, es en realidad una acción que lo pone en riesgo e incluso a quienes lo rodean.No vigilar a sus hijosTodos nos hemos encontrado alguna vez con una familia que parece no prestar atención a lo que hacen sus hijos pequeños, quienes se sienten en libertad para molestar a otras personas. Sin embargo, en un avión a miles de metros de altura esto pasa de ser molesto a ser peligroso."Amo a los niños y estoy feliz de poder ayudarlos si lo necesitan, pero el hecho de que sea asistente de vuelo no significa que sea automáticamente niñera. Cada día veo a algunos padres subirse a un vuelo (…) y dejar a sus hijos desatendidos", sostiene Caroline.Levantarse para usar el baño tan pronto como se sube al avión o la aeronave despegaLa aeromoza recomienda utilizar el baño en la terminal antes de abordar o esperar hasta que los asistentes de vuelos ofrezcan las bebidas. Hacerlo apenas entras al avión, puede retrasar todo el proceso."Cuando tenemos una larga fila de personas que intentan usar el baño, es difícil iniciar el servicio", señala la azafata.Discutir la política de las mascarillas en tiempos de COVIDViajar en pandemia se ha convertido en todo un deporte extremo, con muchos horarios restringidos y una nueva etiqueta de viaje que incluye usar mascarilla durante todo un vuelo. Y a pesar que esto puede ser incómodo, la tripulación está en la obligación de hacer cumplir esta norma.Sin embargo, esto no suele caerle bien a muchos pasajeros que están en contra de esta política o que simplemente se cansan de estar muchas horas con la mascarilla."Independientemente de la opinión que tengas tú o que tenga yo en lo que respecta a las máscaras, sigue siendo mi trabajo hacer cumplir la política en el avión", explica Caroline.Pedir una manta cuando en el avión no hay tantas como los pasajeros creenTodo el que ha viajado sabe que los aviones y los aeropuertos no son los sitios más cálidos del mundo. Sin embargo, muchos insisten en viajar desabrigados y pedir una manta en el avión, aunque la verdad es que las aerolíneas no tienen una para cada pasajero.Caroline recomienda vestirse siempre abrigado, sin importar si el destino final es caluroso."No estoy segura de dónde sacaron todos esta falsa idea de que tenemos cientos de mantas adicionales almacenadas en el avión", señala.Tocar el timbre para darle la basura a la aeromozaA pesar de que después del servicio de comida la tripulación pasa para recoger los desperdicios, siempre hay cosas que se acumulan. No obstante, es molesto para los trabajadores ser llamados solo para que se lleven la basura.Es por esto que Caroline aconseja utilizar la bolsa de mareo o cualquier otra bolsa para poder meter allí todos los desechos y entregarlo al personal al final del vuelo.

