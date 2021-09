https://mundo.sputniknews.com/20210911/moscu-denuncia-vinculos-entre-los-desarrolladores-de-una-web-de-navalni-y-el-pentagono-1115964200.html

Moscú denuncia vínculos entre los desarrolladores de una web de Navalni y el Pentágono

Moscú denuncia vínculos entre los desarrolladores de una web de Navalni y el Pentágono

MOSCÚ (Sputnik) — Todas las empresas de desarrollo de la web de Votación Inteligente (Smart Voting), proyecto del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni para... 11.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-11T13:10+0000

2021-09-11T13:10+0000

2021-09-11T13:10+0000

internacional

rusia

eeuu

alexéi navalni

vínculos

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1110058391_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_28646ce4135369f3f597e8943f80681c.jpg

La diplomática señaló que los servidores y el soporte técnico de la Votación Inteligente "son en su mayoría de EEUU".El 6 de septiembre, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el bloqueo de la web de Votación Inteligente, alegando que la misma promueve las actividades de la FBK (siglas rusas para la Fundación para la Lucha contra la Corrupción), una de las ONG creadas por Navalni y prohibidas en Rusia como extremistas.Ese mismo día, el Tribunal de Arbitraje de Moscú ordenó como medida cautelar que los buscadores Yandex y Google dejen de mostrar los resultados de búsqueda con las palabras clave "votación inteligente".Navalni, que se encuentra en prisión desde febrero pasado tras hacerse efectiva una pena de 3,5 años de cárcel suspendida desde 2014, lleva años defendiendo la estrategia de Votación Inteligente, que consiste en apoyar a los rivales del partido Rusia Unida, hundiendo a los candidatos oficialistas en las circunscripciones uninominales.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a quien los periodistas preguntaron por la opinión del presidente Vladímir Putin sobre las recientes peripecias legales en torno a Votación Inteligente, dijo: "No creo que tenga ninguna opinión al respecto, no es de su incumbencia. Es la Comisión Electoral Central la que se ocupa de los comicios, así que habría que preguntarle".Lo más importante para el presidente, según Peskov, es "que haya unas elecciones equitativas y limpias, en plena consonancia con la letra y el espíritu de la ley".Las próximas elecciones parlamentarias en Rusia tendrán lugar del 17 al 19 de septiembre, simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales y la elección de 12 gobernadores regionales.

https://mundo.sputniknews.com/20210910/moscu-acusa-a-gigantes-tecnologicos-de-eeuu-de-injerirse-en-el-proceso-electoral-de-rusia-1115931419.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/regulador-de-medios-ruso-exige-a-apple-y-google-retirar-aplicacion-de-ong-de-navalni-por-extremismo-1115676787.html

alberto.r

Rusia deber estar integrada como nación, Navalni no lo hace y es comparable con Zelensky por su falta de amor a su patria y por recurrir al Pentágono, no ha la división no a la corrupcion pero SI al bienestar común Ruso

0