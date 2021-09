https://mundo.sputniknews.com/20210911/injerencia-rusa-en-cataluna-publirreportaje-del-nyt-posiblemente-pagado-desde-europa-1115932373.html

Injerencia rusa en Cataluña: "Publirreportaje del NYT posiblemente pagado desde Europa"

El reciente artículo del periódico New York Times sobre la nunca probada injerencia rusa en Cataluña posiblemente sea un publirreportaje pagado desde Europa... 11.09.2021, Sputnik Mundo

El analista explica que el New York Times publica un reportaje, en el cual, basándose en un supuesto documento de la inteligencia europea que nadie ha visto, salvo el New York Times, se expone una serie de hechos, que tampoco son nuevos, que se fundamentan en una investigación de la Guardia Civil sobre una serie de personajes políticos del entorno del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.Según Aguilar, estos hechos "tampoco demuestran nada, ya que los anteriores habían sido rechazados por la Fiscalía por la absoluta falta de pruebas, y que ahora vuelven a salir por una serie de mensajes de WhatsApp interceptados, donde el señor Alay y el señor Boye se han reunido con un empresario ruso que está casado con una catalana, que vive en Cataluña y que puede tener un interés puramente económico, 'crematístico', o de cualquier otro tipo a la hora de establecer sus contactos, donde se han reunido con un supuesto elemento del crimen organizado, que no sé si será un gran contacto para la Generalitat, pero lo que sí es seguro es que ni el Gobierno ruso, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ni el Kremlin, tienen nada que ver. Y donde se han reunido con el nieto de un espía."Claro, es que si van a mirar la biografía de mi abuelo, igual yo también soy noticia", ironiza el Aguilar, al indicar que "estas son las típicas intoxicaciones que se hacen en un reportaje que para la gente que no tiene mucho conocimiento, o ganas de ponerse a pensar profundamente en el tema, parece que hay algo, pero no hay nada".El 'cuerpo del delito'Aguilar llama la atención sobre el autor del artículo del New York Times: "Un señor muy conocido [Michael Schwirtz], premio Pulitzer en el año 2020 por sus artículos por la injerencia rusa y la guerra híbrida rusa contra Occidente. Es un señor que muy posiblemente trabaje muy relacionado con los servicios de Inteligencia norteamericanos. Es decir, a nadie se le da así como así un premio Pulitzer, por esto. Anda que no se me ocurren temas en la prensa internacional que han ocurrido a lo largo de 2020 o 2019, como para haberle dado el premio Pulitzer a otro: se me ocurre, por ejemplo, todo el tema de la pandemia del coronavirus. Pero se lo dan a 'este', porque 'es lo que es', porque es una maniobra más", avisa el analista.Aguilar sentencia que con este artículo publicado por el New York Times, se ha intentado matar a dos pájaros de un tiro."Por un lado, volver al cuento de la injerencia rusa en todos los temas que se refieren a Occidente, como gran desestabilizador. Y por otro, esto se saca en un momento muy oportuno en España: a pocos días de la Díada de Cataluña y de que se cree una mesa de diálogo donde se supone que [el presidente del Gobierno español] Pedro Sánchez, se reúne con los catalanes para encontrar una solución política. Es decir, por una razón política interna, por eso sale ahora [este artículo]. Podría haber salido hace un mes, o dentro de dos meses, pero sale casualmente ahora, escrito por un señor, acompañado de otro señor de apellido español [José Bautista], que me imagino que es el 'negro' ['negro literario' es aquel que escribe el texto que otro firmará] que ha hecho el artículo: esto es una especulación mía, pero es que tiene toda la pinta.Sobre este artículo, Aguilar apunta: "Yo creo que ha sido pagado desde Europa, desde los centros de control de Inteligencia europeos, fundamentalmente OTAN, con el visto bueno de los EEUU, e identificando claramente al personaje al cual se le pone su firme y se le paga".Esto es demasiado grande, para un tema tan pequeño, que es sospechoso. Es lo primero que tendría que 'saltarle' a un periodista de investigación, o a un periodista crítico: "es demasiado grande, para algo tan pequeño. Y eso es sospechoso siempre", concluye Juan Aguilar.

