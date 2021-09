https://mundo.sputniknews.com/20210911/escultura-tlali-que-remplazara-estatua-de-colon-desata-polemica-en-mexico-1115954027.html

Escultura 'Tlali' que remplazará estatua de Colón desata polémica en México

Escultura 'Tlali' que remplazará estatua de Colón desata polémica en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La escultura que remplazará a la estatua de Cristóbal Colón en el céntrico Paseo de la Reforma de la capital mexicana está... 11.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-11T01:47+0000

2021-09-11T01:47+0000

2021-09-11T01:47+0000

américa latina

cristóbal colón

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1115953992_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eecef33cd86d58219ac82a8862a56fc4.jpg

El artista plástico Pedro Reyes difundió en su cuenta de Facebook un esbozo de la escultura bautizada Tlali, que en lengua náhuatl significa Tierra.Para atenuar la controversia que se volvió tendencia en redes sociales, Sheinbaum subrayó que "no es totalmente la definitiva, y (Reyes) está trabajando también con el INAH (Instituto nacional de Antropología e Historia)".La obra está inspirada en una mujer indígena imaginaria de la extinta cultura Olmeca, la más antigua de México (3.000 a 300 a. C.) que dejó enormes cabezas talladas en piedra en la costa sureste del Golfo de México.Una cabeza olmeca no representa "algo que pertenece a un cuerpo, es una entidad en sí misma", argumenta el escultor que se inspiró en varias culturas prehispánicas.El artista asegura que todas las cabezas olmecas representan al género masculino, una afirmación polémica porque ninguna de las cabezas gigantes halladas tienen cuerpos.Labradas en rocas de decenas de toneladas con hasta tres metros de altura, una veintena de colosales cabezas fueron descubuertas en 1925 en una selva tropical, sobre todo en el sitio arqueológico La Venta, en Tabasco (sureste), tierra natal de López Obrador.Reyes adelantó que la imagen tiene "ojos felinos" y labios gruesos como esas cabezas gigantes."En días próximos presentaré imágenes de la nueva versión de Tlali", dijo el artista en la presentación de su vídeo con fin de "evitar confusiones" y dar contexto de su obra.Homenaje a la muejer indígenaPara enfatizar el género femenino, en vez de un moño del boceto original, Reyes optó por trenzas similares a las que aparecen en imágenes de mujeres en códices prehispánicos, por recomendacipon de arqueólgos.Las trenzas que rodean la cabeza de la escultura "son dos serpientes encontradas que representan el origen del cosmos", explicó el autor en un video grabado en su taller.Relata además que las dos trenzas que se cruzan forman el ideograma Ollin, símbolo que representa un día del calendario prehispánico y símbolo de las fuerzas de la tierra, expresadas en "volcanes y terremotos".La colosal cabeza femenina tendrá aretes y una nariguera que han sido representadas en esculturas de otras regiones como las mayas, toltecas y teotihuacanas.Las cabezas olmecas originales tienen una exhibición permanente en un mueso al aire libre en Villahermosa, capital de Tabasco, diseñado en 1958 por el poeta nativo Carlos Pellicer, aficionado a la arqueología, uno de los favoritos del presidente mexicano.El autor aclara que en junio de este año presentó una exposición individual en la galería Lisson de Nueva York, con una primera versión de Tlali, que dio título a la muestra.La aclaración fue desoída por los críticos y los ojos estilizados del esbozo presentado fueron comparados con algunas representaciones de alienígenas en filmes y series de televisión.El monumento a Cristóbal Colón fue removido hace un año, poco antes del aniversario de la llegada de las carabelas a costas de islas de las actuales Antillas, el 12 de octubre de 1492, cuando el Gobierno de la capital dijo que estaba en restauración.El lunes 6 de septiembre se confirmó finalmente el remplazo de la estatua que evoca al navegante, que llegó a América en 1492 buscando una ruta hacia las Indias orientales, y será trasladada al Parque América, en el barrio capitalino de clase media alta de Polanco.La estatua llegó procedente de Francia en 1875 al puerto de Veracruz, y fue elaborada por el escultor francés Charles Cordier, donada por un banquero mexicano.Tlali tendrá nueve metros y medio de altura, seis metros y medio en la cabeza, sobre basamento de dos y medio metros, y podría ser inaugurada el 21 de febrero, Día Nacional de las Lenguas Indígenas.

https://mundo.sputniknews.com/20210908/retiran-la-estatua-de-un-heroe-confederado-en-eeuu-cual-es-el-motivo-1115840451.html

https://mundo.sputniknews.com/20210812/a-500-anos-de-la-caida-de-tenochtitlan-cronologia-de-la-conquista-de-indoamerica-1115036243.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cristóbal colón, méxico