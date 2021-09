https://mundo.sputniknews.com/20210911/elecciones-primarias-de-argentina-convocan-a-una-ciudadania-esceptica-y-desanimada-1115952913.html

Elecciones primarias de Argentina convocan a una ciudadanía escéptica y desanimada

Elecciones primarias de Argentina convocan a una ciudadanía escéptica y desanimada

Un intrígulis se despejará en Argentina cuando se conozcan los resultados de las PASO. La única certeza es que el interés de la población por estos comicios... 11.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-11T01:11+0000

2021-09-11T01:11+0000

2021-09-11T01:11+0000

américa latina

opinión y análisis

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112662380_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cb9bcd2df11fc602225cd8cf3f4607ce.jpg

Amalia Nava es el ejemplo personificado de esta desgana electoral. La mujer, de unos 50 años, admite su indiferencia mientras atiende un pequeño vivero en el barrio porteño de Balvanera, en el centro de la capital. "No sé a quién voy a votar todavía", comenta. "Lo mismo da uno que otro".Esta argentina no considera que la política sea inútil. Estima que el problema son los políticos, que no terminan de convencerla de nada. Lo explica con onomatopeyas. "Llegaré el domingo y escogeré, pim y pum", resuelve con un ademán de la mano.Tiene otros motivos para acudir a las urnas Nora Oregui, una mujer de 73 años que camina con lentitud por una de las avenidas más céntricas de la ciudad de Buenos Aires. "Debemos ir a afrontar el voto, cada uno con sus propuestas", dice, como si fuera candidata.Tiene claro cuáles deben ser las prioridades de los políticos: educación, salud, seguridad y trabajo. Lo dice ella, que trabajó más de 36 años como profesora de química en diversos centros públicos de enseñanza. "A partir de la educación se puede crecer como persona, pero depende de la voluntad de cada ser humano que pueda desarrollarse", dice con un tibio temblor al pronunciar cada palabra.Al tener más de 70 años, no tiene obligación de participar en estas elecciones, pero considera que es su responsabilidad. Tiene decidido el destino de su voto, pero al desvelarlo, no alude al partido, sino a la persona."Me gusta (Facundo) Manes", afirma respecto al neurocirujano que compite en internas dentro del bloque opositor Juntos por el Cambio. "Me convence su trayectoria, pero otra cosa es lo que pueda hacer ya en política". Asume que en las altas esferas del poder es poco lo que se puede cambiar.Sin mayor ilusiónComo Amanda y Nora, están convocados a emitir su sufragio 34.332.992 personas en todo el país.La provincia con más personas habilitadas para votar es la de Buenos Aires (este), que tiene 12.704.518 electores, de los cuales 820.530 son migrantes. La jurisdicción de Tierra de Fuego (Sur) es la que menos posee, con 141.548.El padrón electoral de la capital argentina cuenta con 2.252.058 inscritos, de los cuales más de 400.000 son residentes extranjeros que por primera vez eligen cargos locales.Muchos migrantes no saben de su derecho y obligación de votar en estas PASO. El organismo responsable de difundir esta información, el Instituto de Gestión Electoral, todavía no está constituido, pese a que hace ya tres años que fue sancionado el primer Código Electoral de la historia de la capital.Uno de tantos es Pepe, un hombre encanecido que trabaja como lustrabotas a pocas cuadras del Obelisco. "Pero si soy boliviano", objeta al ser consultado por estas elecciones. No parece alegrarse al descubrir que está habilitado para votar.La inapetencia por estas elecciones podría ser una prolongación del desencanto que produce la coyuntura política y económica del país. Norma Roarte, de 52 años, se muestra más ansiosa de referir su hastío con la situación local que con los comicios en sí. "No sé a quién votar", dice finalmente. "Todos se dedican a prometer cosas pero no sabes de quién fiarte", comenta mientras espera a la salida de un pequeño comercio.Quizás hablar de las elecciones sea más vaporoso que el hecho de hablar del aquí y ahora. "Hay tanta gente en la calle, tanta pobreza", reflexiona, y añade: "Desde hace meses hay una pareja con su hijo en la esquina; será que alguna pensión reciben, porque si no, no me explico cómo hacen sin trabajar".Ella, en cambio, no ha recibido ninguna asignación en todos estos años, pese a que trabaja desde los 13. El Gobierno sacó una disposición por la que reconoce a las mujeres, de cara a la jubilación, un año de aportes por cada hijo que tengan. Norma tiene dos, pero dice que con eso no va a ningún lado.Las PASO, que rigen desde diciembre de 2009, se convocaron por primera vez en los comicios generales de 2011, en los que resultó reelecta la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).Las elecciones de este domingo 12 de septiembre permitirán dilucidar el caudal de votos que reciben las distintas propuestas electorales antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, cuando se renovarán un tercio de las bancas del Senado (24 de 57) y la mitad de la Cámara de Diputados (127 de 254).

https://mundo.sputniknews.com/20210909/cannabis-recreativo-en-argentina-debate-ineludible-para-el-congreso-que-se-forma-1115899226.html

https://mundo.sputniknews.com/20210911/el-abece-de-las-elecciones-primarias-en-argentina-1115951471.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

opinión y análisis, argentina