El cielo de Nueva York se ilumina para recordar las Torres Gemelas

Dos columnas de luz atraviesan hoy el cielo nocturno de Nueva York para recordar las Torres Gemelas el día que se cumple el 20 aniversario de los atentados del... 11.09.2021, Sputnik Mundo

Tributo de luz, o Tribute in light, como se llama el momento en el que la luz se proyecta en el cielo, es una instalación artística compuesta por 88 focos divididos en dos columnas que recuerdan a las dos torres que colapsaron en el atentado.

