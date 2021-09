https://mundo.sputniknews.com/20210911/dulces-y-saludables-los-5-beneficios-mas-importantes-de-los-platanos-1115960595.html

Dulces y saludables: los 5 beneficios más importantes de los plátanos

Dulces y saludables: los 5 beneficios más importantes de los plátanos

11.09.2021

2021-09-11T11:41+0000

2021-09-11T11:41+0000

2021-09-11T11:41+0000

estilo de vida

salud

plátanos

alimentación

Según los nuevos datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), un individuo come, de media, más de 29 kilos de bananas al año. Y lo bueno es que los plátanos pueden mejorar nuestro estado de salud. Y esta es la razón.1. Son ricos en nutrientesAunque las bayas y los cítricos a menudo se consideran las mejores opciones por su valor nutricional, una banana mediana no pierde frente a estos alimentos, puesto que tiene 110 calorías, 30 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra.Los plátanos son una excelente fuente de vitamina B6, pues ofrecen el 25% de su ingesta diaria recomendada. También proporcionan alrededor del 10% de la norma diaria de potasio, vitamina C y mangesio.Según una investigación publicada en la revista Food Quality and Safety, las bananas también contienen muchos compuestos bioactivos, como carotenoides y flavonoides. Estos albergan innumerables beneficios, desde ayudar a mantener una vista saludable hasta reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.2. Son buenos para la dietaEn esta fruta no encontrarás grasa, colesterol o sodio. Y su fibra ralentiza la digestión y de este modo controla el hambre. Además, los plátanos, sobre todo los más verdes, contienen almidón resistente, un tipo de carbohidrato que también brinda beneficios para la salud digestiva y ayuda a mantenerte saciado por mucho tiempo.Numerosos estudios indican que el almidón resistente mejora la glucosa en sangre, aumenta la cantidad de hormonas que hacen crecer la saciedad y reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas.Según un estudio de la Fundación de Investigación y Tratamiento del Olor y el Sabor en Chicago, la banana es uno de los alimentos que con su olor puede engañar a tu cerebro para que piense que acabas de comer y no tienes hambre aunque en realidad no sea así.3. Controlan la presión arterialUn plátano mediano tiene 422 miligramos de potasio. Según los datos de la Asociación Estadounidense del Corazón, comer alimentos ricos en potasio puede controlar la presión arterial.Así, varios estudios confirman que quienes siguen dietas ricas en potasio tienen menos probabilidades de tener la presión arterial alta y de desarrollar problemas cerebrovasculares.4. Albergan propiedades antimicrobianas y antiviralesLas bananas contienen proteínas específicas con propiedades antimicrobianas y antivirales.Esta fruta había sido utilizada en la medicina antigua para tratar infecciones, desde la diarrea hasta virus como la varicela y el sarampión. La presencia de vitamina B6 en los plátanos ayuda a mantener en forma tu sistema inmunológico. Así que una banana al día es una buena opción para fortalecer tu sistema inmune.5. Pueden mejorar tu estado de ánimoLos plátanos proporcionan nutrientes que pueden animarte. La vitamina B6 aumenta el número de neurotransmisores del placer, como la serotonina y la dopamina.Además, según algunos estudios, son uno de los pocos alimentos ricos en triptófano, un precursor de la serotonina. Una investigación publicada en la revista Psychotherapy and Psychosomatics relacionó los niveles bajos de vitamina B6 en sangre con un mayor riesgo de depresión.Así que ahora tienes, por lo menos, cinco razones para convertirte en un fan de esta fruta.

