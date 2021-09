https://mundo.sputniknews.com/20210911/cuantos-mexicanos-murieron-en-el-atentado-del-11-s-1115946803.html

¿Cuántos mexicanos murieron en el atentado del 11-S?

El 11 de septiembre, es una fecha recordada como uno de los momentos más trágicos de la historia contemporanea, ya que en el atentado a las torres gemelas de... 11.09.2021, Sputnik Mundo

En el World Trade Center (WTC) en el bajo Manhattan, 2753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur, o murieron como resultado de los atentados.Las víctimas tenían edades comprendidas entre dos y 85 años. Aproximadamente el 75-80% de las víctimas eran hombres.Los mexicanos que murieron en el atentado del 11 de septiembreLa cifra del gobierno mexicano reveló que fallecieron 16 mexicanos, sin embargo, las autoridades estadounidenses solo pudieron identificar, con pruebas de ADN, a cinco.Los cinco mexicanos son Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual, de Puebla, así como Juan Ortega Campos, de Morelos, y Martín Morales Zempoaltécatl, de Tlaxcala.Cabe señalar que la cifra puede ser mucho mayor debido a que no existen registros de aquellos mexicanos indocumentados que trabajaban en el World Trade Center.¿Familias de los mexicanos recibieron apoyo?Cada una de las familias recibió del Fondo Federal de Compensación de Víctimas entre 1,1 y 1,5 millones de dólares como finiquito, de acuerdo con información del Consulado de México en Nueva York.En enero de 2006, se publicó que a través de una cooperativa, un grupo de migrantes exempleados del restaurante Windows on the World abrió su propio restaurante que lleva por nombre Colors y de acuerdo a su entonces gerente general Stefan Mailvaganam, era un tributo a los 73 empleados que murieron en los atentados.

