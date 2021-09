https://mundo.sputniknews.com/20210911/cientificos-han-descubierto-el-gen-que-dibuja-los-patrones-de-colores-en-los-gatos-1115955551.html

Científicos han descubierto el gen que dibuja los patrones de colores en los gatos

El comportamiento aparentemente asocial de los gatos no es la única característica de estos felinos que los hace tan intrigantes para los seres humanos. Sus... 11.09.2021, Sputnik Mundo

Y es que se ven de todos los colores y con las combinaciones más inusuales. Algunos hasta tienen manchas en forma de bigotes, mientras otros tienen la cara de dos colores, como dibujada por un artista. Pero ¿qué es lo que determina este patrón de color?Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford han logrado identificar el gen responsable por el desarrollo de las rayas y manchas que decoran el pelaje felino."Los patrones de color son uno de estos misterios biológicos sin resolver; no hay un organismo modelo de referencia para estudiarlo: los ratones no tienen rayas ni manchas. Los patrones de color y la variabilidad que ves en animales como tigres, guepardos y cebras nos llevaron a algunas preguntas centrales: ¿cuáles son los mecanismos genéticos y celulares que dan lugar a estos patrones y cómo se han alterado durante la evolución de los mamíferos a dar lugar a la asombrosa diversidad de formas que vemos hoy?", señaló Gregory Barsh, líder de la investigación.Ya los científicos habían logrado identificar otro gen diferente que controla la variación del color del pelaje en los gatos atigrados. Sin embargo, en los gatos domésticos había otros genes que determinaban el patrón de color y hasta el momento no sabían cuáles eran.Durante el estudio, cuyos resultados fueron publicados en Nature Communications, encontraron una pista en el tejido de un gato fetal que parecía presagiar el color del pelaje: un engrosamiento del tejido de la piel en ciertas áreas."Estas regiones engrosadas constituyen un prepatrón que imita los patrones de color eventuales en el pelaje de un gato adulto. La zona gruesa marca los parches de pelo que luego serán más oscuros; el área delgada marca los parches que serán más claros", señala el comunicado publicado en el portal de la universidad.Para esto, los autores del estudio monitorearon la actividad de los genes a nivel de células individuales en el embrión de gatos domésticos y así lograron identificar el mecanismo por el cual se forman manchas y rayas en la piel de los animales.El prepatrón les dio una especie de mapa a los investigadores, ya que indicó las células involucradas en la creación del patrón y el momento en que este se formó. Así fue como dieron con el gen DKK4, que había estado activo durante el proceso.A pesar de que los investigadores lograron comprender más sobre el proceso de patronaje del pelaje e incluso entender a grandes rasgos cómo funciona en los gatos de color sólido, como los negros y los blancos, todavía queda mucho por descubrir.Hasta el momento, los científicos no saben exactamente cómo DKK4 pinta la variedad de patrones de color de los gatos domésticos, pero sí saben que DKK4 interactúa con una clase de proteínas llamadas WNT, que son cruciales en el desarrollo temprano.

