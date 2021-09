https://mundo.sputniknews.com/20210910/uno-de-los-hijos-de-kim-kardashian-y-kanye-west-fue-hospitalizado-de-emergencia-1115930677.html

Uno de los hijos de Kim Kardashian y Kanye West fue hospitalizado de emergencia

La empresaria estadounidense Kim Kardashian se vio obligada a llevar a su hijo de 5 años Sait al hospital, reveló ella misma en una de sus stories de... 10.09.2021, Sputnik Mundo

Las imágenes muestran como Saint es llevado en silla de ruedas al hospital luego de haber sufrido el accidente. La exesposa del rapero Kanye West confesó que ella acabó llorando más que su hijo debido a los fuertes dolores que el niño sufrió."¿Quién creen que lloró más hoy? Mi pequeño se rompió el brazo en varias partes. No estoy bien", compartió la empresaria.En otra foto subida por Kim agregó "Mi pobre bebé" en donde se ven los brazos de su hijo con un yeso negro. Sin embargo, la socialité no quiso dar más detalles sobre este accidente.Cabe recordar que este no ha sido el mejor año para Saint ya que a principios de 2021 durante un episodio de Keeping Up with the Kardashians, Kim contó que el pequeño dio positivo a COVID-19 justamente tiempo después de que ella y sus otros hijos North, Chicago y Psalm fueron expuestos al virus.

