Un 58% de peruanos piensa que el presidente no está capacitado para gobernar

Un 58% de peruanos piensa que el presidente no está capacitado para gobernar

LIMA (Sputnik) — Un 58% de peruanos considera que el presidente Pedro Castillo, quien asumió el mando el 28 de julio pasado, no está capacitado para gobernar... 10.09.2021

américa latina

perú

pedro castillo

"¿Cree usted que el presidente Castillo está capacitado o no está capacitado para gobernar? Sí está capacitado: 34%. No está capacitado: 58 %. No sabe: 8%", se señala en el sondeo de Datum realizado para el medio local Lampadia.Asimismo, el estudio indica que un 50% de peruanos "no confía en la palabra de Castillo", mientras que un 44% sí lo hace y un 6% no sabe.Críticos del gobierno del jefe de Estado señalan que éste se comunica poco con la ciudadanía, manteniendo un silencio inquietante en medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país.El estudio fue realizado en un universo de 1.201 personas entre el 5 al 7 de septiembre.

