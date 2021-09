https://mundo.sputniknews.com/20210910/solo-en-3-estados-de-brasil-hay-concentracion-de-camiones-a-favor-de-bolsonaro-1115919967.html

Solo en 3 estados de Brasil hay concentración de camiones a favor de Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — En 3 de los 26 estados de Brasil existe concentración de camiones a favor del Gobierno de Jair Bolsonaro y contrarias a los... 10.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

jair bolsonaro

camiones

concentración

"Minfra [Ministerio de Infraestructura], con base en información de la Policía de Tránsito, informa que, a las 7:30 am [10:30 GMT] de este viernes [el 10 de septiembre], el número de incidentes en las carreteras federales cayó un 45% desde la noche del jueves [9 de septiembre]", dijo el ministerio en la red social Twitter.La reducción se produjo en todas las regiones de Brasil y solo 3 estados aún tienen puntos de concentración de camioneros: Rio Grande do Sul (sur), Santa Catarina (sur) y Rondonia (oeste). Sin embargo, el portal de noticias local G1 informa que, según su relevamiento, también hay protestas en carreteras de Paraná (sur), pero sin bloqueos, y en Bahía (este) con puntos de cortes de rutas.Bolsonaro dijo el 9 de septiembre que no tenía intención de atacar a otros poderes del Estado y aseguró que respeta la armonía entre las instituciones, consigna la estatal Agencia Brasil.El 7 de septiembre se realizaron manifestaciones oficialistas en las que Bolsonaro participó.En ese marco de protestas, Bolsonaro criticó a los ministros del STF y al sistema de votación electrónica.

