Rusia y Bielorrusia: ambicioso plan para una mayor integración económica y militar

Rusia y Bielorrusia: ambicioso plan para una mayor integración económica y militar

Rusia y Bielorrusia han dado un paso de gigante hacia su unificación económica y militar. Mientras, Occidente ya tiene un 'plan' para refugiados afganos; el... 10.09.2021

2021-09-10T17:31+0000

2021-09-10T17:31+0000

2021-09-10T17:31+0000

octavo mandamiento

rusia

vladímir putin

venezuela

ue

colombia

bielorrusia

afganistán

jair bolsonaro

alexandr lukashenko

Moscú y Minsk, a unaRusia y Bielorrusia, que integran el llamado Estado de la Unión, han dado un paso de gigante hacia la unificación de sus economías que se plasmará en la creación de un mercado conjunto en el ámbito de energía y espacios comunes de pagos y militar, entre otros. Es el balance de una maratoniana reunión de siete horas que mantuvieron en Moscú los presidentes, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko.Está prevista la suscripción de un acuerdo sobre los principios generales de la recaudación de impuestos indirectos e introducir un sistema integrado de administración de impuestos indirectos. Asimismo, se firmará un acuerdo sobre la unificación de los mercados de petróleo y productos derivados del crudo, así como un convenio sobre un mercado único de electricidad.También se elaborarán los enfoques comunes en la legislación que regula las relaciones laborales, la protección del trabajo, la ocupación de la población, el seguro social y las pensiones, el respaldo de las familias que tienen niños. La mayor ventaja que producirá esta integración la sentirán los ciudadanos de a pie de ambos países: rusos y bielorrusos tendrán garantizados iguales derechos y posibilidades en las esferas económica y social. Y lo más importante: serán creadas todas condiciones necesarias para una subida real del nivel de vida y bienestar de nuestros ciudadanos, dijo Vladímir Putin.Asimismo, el líder ruso anunció que desde septiembre de este año hasta finales de 2022, Moscú brindará a Minsk créditos que ascienden a 630 o 640 millones de dólares.De ser necesario, Bielorrusia y Rusia se acercarán aún más militar y políticamente, así como en el ámbito económico. El presidente ruso no excluyó la posibilidad de que en el futuro se cree un Parlamento de la Unión de Rusia y Bielorrusia.Primero, es preciso crear una base, un fundamento económico para poder ir avanzando, también en el ámbito político. Hasta la fecha no hemos debatido estas cuestiones, repito, antes que nada hace falta preocuparse de la economía, todo lo demás, de un modo natural, requerirá una regulación adicional, posiblemente a nivel de un Parlamento de la Unión –no descarto que pueda ser instituido-, pero para ello hay que, como se dice, madurar.El líder bielorruso reaccionó a las palabras de su par ruso expresando su plena coincidencia con la postura de Putin: "No nos haremos esperar, como decimos en Rusia y Bielorrusia. Lo importante es que sea la voluntad de los pueblos. Por eso respaldo el planteamiento del presidente [Putin] de que llegará el momento cuando estemos más maduros. Nosotros no nos haremos esperar", aseguró Lukashenko.'No pasarán': plan de Occidente ante la crisis migratoria de Afganistán"No nos andemos con rodeos. El 'líder del mundo libre' ha traicionado a todos: al pueblo afgano, al que supuestamente pretendía llevar las libertades de Occidente, pero también a sus aliados, a quienes embarcó primero en una misión imposible para luego abandonarlos sin contemplaciones". Así lo sentencia en un artículo Joaquín Rábago, periodista de Faro de Vigo.Estas palabras pueden tener muchas lecturas, donde unas de las interpretaciones es que nuevamente será Europa quien tendrá que soportar la mayor carga de las acciones que dejaron a Afganistán en una situación "peor que antes", tal y como reconoció al diario El Mundo uno de los exmilitares españoles que sirvió en ese país centroasiático. Entre estas cargas se encuentra la posibilidad de una nueva crisis migratoria, un tema ampliamente presente en la prensa internacional en las últimas semanas."Los países europeos buscan evitar una nueva oleada migratoria como la vivida en 2015", comunicó la agencia AFP, recordando que, por ejemplo, Alemania recibió en aquel entonces "un millón de migrantes que huían del sangriento conflicto en Siria". Mientras, los temores de que ese cuadro se repita siguen creciendo, tal como lo demuestran unas recientes declaraciones de la comisaria europea de Interior, quien llamó a "actuar de forma inmediata y coordinada" para impedir que "la gente esté en las fronteras de la UE".Entre las medidas que contempla la UE está el modelo turco, es decir, hacer que ese país actúe como una barrera y reciba en su territorio a migrantes a cambio de una substancial ayuda financiera. Una idea que las autoridades comunitarias ven con visible entusiasmo, dejando al desnudo su indiferencia por los refugiados. Y es que la actitud de Turquía hacia los migrantes afganos es claramente "hostil", según constata Deutsche Welle en un reportaje, donde, entre otros episodios, aparecen entrevistas con ciudadanos turcos que así lo demuestran. En tanto, la cadena Euronews también constata esta realidad en un reportaje titulado "Refugiados afganos temen el creciente rechazo a migrantes en Turquía".Los países comunitarios también se muestran cada vez más hostiles hacia los refugiados. Por ejemplo, "en Grecia el Gobierno quiere reforzar los procedimientos de deportación y devolución de las personas sin derecho a protección internacional, para evitar que permanezcan en el país", señala el diario El Público.El "robo flagrante" de MonómerosEl Gobierno colombiano anunció que tomaría el control de la empresa venezolana Monómeros, filial de Pequiven que se encuentra en territorio colombiano y que fue una de las primeras en caer en manos del sector más radical de la oposición venezolana. Pero ¿qué es Monómeros y por qué es tan codiciada por el Gobierno colombiano?El viceministro de políticas antibloqueo de Venezuela, William Castillo, explica que "Monómeros Colombo Venezolanos es una de las empresas más importantes de Colombia que produce fertilizantes para la industria agrícola, alimentos para animales y otro tipo de productos industriales. Es una empresa de larga tradición en Colombia que era propiedad del Estado colombiano y que en el año 2006, producto de un conjunto de acuerdos que se firmaron en ese momento entre el Gobierno de Hugo Chávez y el entonces presidente Álvaro Uribe, se le ofreció la venta de Monómeros a Venezuela porque la empresa estaba enfrentando problemas económicos y, dada la experiencia de Venezuela en el campo petroquímico con Pequiven, que es una filial de PDVSA, se llegó a este acuerdo y Venezuela adquirió la propiedad absoluta sobre esta empresa, que abastece al 40% del sector agrícola de Colombia y que, hasta que fue tomada por un sector de la oposición, se encontraba entre las 50 empresas más rentables de Colombia", indica Castillo.El viceministro también precisa que tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela en una plaza pública de la capital, el Gobierno colombiano entregó la administración de la empresa a Guaidó.Y justamente poco después de que el Gobierno y la oposición venezolana firmaran un acuerdo de entendimiento como parte de la mesa de diálogo en México que establece, entre otras cosas, la recuperación de los activos de Venezuela en el exterior, el Gobierno de Colombia anunció que tomaría el control de la empresa venezolana. El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó la maniobra como un "robo flagrante"."Es una medida muy peligrosa que pareciera apuntar a que Colombia aspira a quedarse con ese activo que es propiedad de Venezuela", alerta Castillo, a la vez que resalta que esta decisión del Gobierno de Duque "forma parte de las acciones de sabotaje al diálogo en México para buscar una ruptura del diálogo", advierte Castillo."Como se sabe, Venezuela logró sentar a negociar a la oposición más violenta del país, porque está derrotada políticamente, y entre otras cosas, el punto 2 de ese memorándum de entendimiento dice que se trabajará para la recuperación de los activos de Venezuela y de todos los recursos del país en el extranjero que han sido robados, porque como he explicado en otras ocasiones, Venezuela tiene más de 6.000 millones congelados en el sistema financiero, 2.000 millones en oro en el Banco de Inglaterra, más de 30.000 millones en activos y Venezuela, por supuesto, se plantea recuperar esos activos en un plan que normalice la vida política y económica de Venezuela, y creo que esta medida desesperada de Colombia, agresiva e ilegal, busca provocar, como dijo el presidente Nicolás Maduro, una reacción de Venezuela para que nos levantemos del diálogo. Nosotros, como ha dicho el presidente, tragaremos sapos, pero no nos vamos a levantar de la mesa de diálogo, vamos a seguir defendiendo y vamos a rescatar nuestros activos porque estas operaciones ilegales, de pillaje, tienen que cesar", insiste Castillo.El viceministro también informó que el presidente Nicolás Maduro instruyó al jefe de la delegación venezolana en México, Jorge Rodríguez, para que este asunto se coloque como primer punto a tratar en la próxima ronda de negociaciones que está prevista para el 24 de septiembre en la capital mexicana."Manotazos de ahogado": dan por hecho la derrota de Bolsonaro en presidenciales de 2022"Manotazos de ahogado". Es así como describe la actuación del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, el investigador argentino Ernesto López, quien se mostró convencido de que el jefe de Estado difícilmente salga reelecto en los comicios presidenciales del próximo año.Según López, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Nacional de Lanús, los actos organizados por Bolsonaro en el Día de la Independencia vinieron a reafirmar lo que dicen también las encuestas, es decir, que su popularidad sigue cayendo en picada, fruto de "la pésima administración de la pandemia" y de los casos de corrupción, entre otros factores.A los cada vez más escasos apoyos internos, se suma también el hecho de que "EEUU y Brasil por primera vez en mucho tiempo" no tengan "ninguna relación", donde el presidente estadounidense, Joe Biden, ni siquiera ha llamado nunca a su par latinoamericano, otro "indicio de la debilidad" de Bolsonaro, subrayó el experto.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

