https://mundo.sputniknews.com/20210910/rusia-tiene-abierta-su-propuesta-de-reanudar-trabajo-sobre-afganistan-en-formato-de-moscu-1115940143.html

Rusia tiene abierta su propuesta de reanudar trabajo sobre Afganistán en formato de Moscú

Rusia tiene abierta su propuesta de reanudar trabajo sobre Afganistán en formato de Moscú

SOCHI (Sputnik) — La propuesta rusa de reanudar el proceso para solucionar la crisis en Afganistán en el llamado formato de Moscú, compuesto por Rusia, EEUU... 10.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-10T19:34+0000

2021-09-10T19:34+0000

2021-09-10T19:34+0000

internacional

rusia

afganistán

investidura

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1115417345_0:26:3071:1754_1920x0_80_0_0_706b654297c7a96a6aaecd63112971a1.jpg

Subrayó que es importante que "se reúnan en una mesa todos quienes influyen con hechos y no con palabras en la situación en Afganistán, en las fuerzas políticas en ese país".El canciller ruso señaló que la embajada rusa en Afganistán sigue funcionando, aunque casi todos los hijos y esposas de sus empleados fueron evacuados del país.En lo referente a la inauguración del Gabinete de ministros del talibán —proscrito en Rusia—, prevista inicialmente para el 11 de septiembre, Lavrov afirmó que Moscú no rechazó la participación en el evento a nivel de la embajada, pero la investidura fue aplazada por los propios talibanes.Añadió que, desde un principio, Rusia no tenía intención de enviar al evento una delegación, porque considera que la representación a nivel del embajador es "bastante buena", teniendo en cuenta la situación actual.El 10 de septiembre, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, comunicó que Rusia no asistirá a la investidura de los talibanes en ningún formato, después de los informes de que es uno de los países cuyos representantes estaban invitados a la ceremonia.A su vez, el miembro de la comisión cultural del talibán Enamullah Samangani afirmó que la investidura del nuevo gobierno de Afganistán fue cancelada hace unos días.Los combatientes del movimiento talibán retomaron el poder en Afganistán tras dos décadas de intervención militar extranjera que llegó a su término a finales de agosto.El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de su gabinete interino. Presidido por Mohammad Hassan Akhund, quien fue canciller durante el primer gobierno de los talibanes.El nuevo Gobierno no es inclusivo, contrariamente a las promesas que se hicieron tras la caída de Kabul, y tiene un perfil fundamentalista.Casi la mitad de sus 33 miembros, entre ellos el propio Akhund, el ministro de Defensa, mulá Mohammad Yaqoob; el titular de Exteriores, mulá Amir Khan Motaqi; y su adjunto, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, están incluidos en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20210910/los-talibanes-desmienten-informes-sobre-la-investidura-del-nuevo-gobierno-1115917706.html

alberto.r es el momento que los Talibanes y sus vecinos Rusia China etc. se siente a consultar y apoyen a Afganistán 0

1

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, afganistán, investidura, los talibanes toman el control de afganistán