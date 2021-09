https://mundo.sputniknews.com/20210910/que-son-las-babas-del-diablo-de-argentina-y-uruguay-1115907870.html

¿Qué son las 'babas del diablo' de Argentina y Uruguay?

¿Qué son las 'babas del diablo' de Argentina y Uruguay?

Los campos de Lezama, provincia de Buenos Aires (Argentina) y Vergara, un pueblo de Uruguay en 2015 aparecieron tapizados por un misterioso manto blanco, por... 10.09.2021, Sputnik Mundo

Este extraño fenómeno se dio en llamar 'babas del diablo' y apareció en zonas inundadas en 2015. Seis años después, un grupo de investigadores argentinos y uruguayos descifraron qué fue lo que pasó y lo publicaron en un estudio llamado Massive spider web aggregations in South American grasslands after flooding (Agrupaciones masivas de telarañas en pastizales sudamericanos después de las inundaciones).Los autores del estudio, son Luis Piacentini, Cristian Grismado, Anita Aisenberg, Carlos Toscano-Gadea, Álvaro Laborda, Miguel Simó, Rodrigo Postiglioni, Luciano Peralta, Dan Proud, Martín Ramírez, según informó La Diaria y lo que descubrieron es sorprendente.La especie de manto de telas de araña que se formó lo produjeron arañas que vivían cerca de los ríos y que escaparon de las inundaciones. De esta manera, iban dejando telas en el camino haciendo ballooning en masa para poder huir, que es una técnica para movilizarse que consiste en lo siguiente: la araña se encarama a un saliente y desde allí alza la parte posterior de su abdomen para, con la más ligera brisa o corriente ascendente, liberar la seda hasta crear un hilo que proporcione la suficiente sustentación como si se dejaran arrastrar por una cometa o barrilete fabricado por ellas mismas. De esa forma, las arañas pueden desplazarse cientos de kilómetros y elevarse más de mil metros.El descubrimiento del misterio no fue que usaran este llamado sistema de ballooning, sino su uso masivo debido a la necesidad de escape a causa de las inundaciones. Al intentar encontrar zonas altas y saltar desde ahí, los intentos fallidos iban dejando rastros de telas de araña y de ahí surgió el manto.

