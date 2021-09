México: ¿Cómo afecta al Gobierno la Ley de Revocación de Mandato?

https://mundo.sputniknews.com/20210910/mexico-como-afecta-al-gobierno-la-ley-de-revocacion-de-mandato-1115914782.html

La Cámara de Diputados de México aprobó por mayoría simple la Ley Federal de Revocación de Mandato presidencial, que reglamenta un referendo que podría celebrarse en marzo de 2022. El proyecto tuvo 290 votos a favor, 195 en contra y 15 ausencias. Al respecto, "esta es una propuesta que hizo el presidente López Obrador en campaña, en la que puso énfasis que es el pueblo quien pone, pero es también el pueblo quien quita", expresó el periodista mexicano.Alto nivel de popularidad de AMLO hace improbable su remoción del cargoEn este contexto, "desde hace unos días se aprobó la reforma para reglamentar esta revocación de mandato", indicó. Sin embargo, "ello se ha venido postergando por distintos asuntos relativos a la agenda legislativa, en medio de una pugna entre el Gobierno y la oposición, debido a la intención AMLO de que esta revocación de mandato se realizara en las elecciones intermedias", sostuvo.En vistas de la consulta de revocación proyectada para marzo, "la oposición, que implica a partidos políticos y grupos empresariales, está enfocada en que efectivamente el presidente no termine su sexenio", advirtió el periodista corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina. No obstante ello, "dado un nivel de aprobación que ronda el 65% de la población, considero que va a ser muy difícil que a través de este ejercicio el presidente AMLO abandone el poder el año próximo", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Nicolás Pose, con quien dialogamos sobre las discusiones en torno a la flexibilización del Mercosur.Aumenta la tensión en el Mercosur tras el anuncio de Lacalle PouEn Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou, le informó a los partidos políticos con representación parlamentaria sobre los avances en materia de acuerdos comerciales con países extraregionales, en particular con China. Sobre ello, "la movida uruguaya es un paso más en una estrategia que viene desarrollando el Gobierno al menos desde el mes de marzo, cuando a partir de la cumbre por los 30 años del Mercosur, comenzó a plantear con más énfasis la flexibilización del bloque", sostuvo Pose.Asimismo, "un dato no menor es que todo este proceso lo ha hecho de forma pública, lo cual tiene un elemento de política doméstica, de cautivar a determinadas audiencias que apoyan esta dirección de política comercial", indicó.A pesar de que la concreción de un acuerdo comercial con China no está garantizada, "esto le permite al Gobierno dominar la agenda pública en torno a este tema", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la incidencia de los BRICS en los procesos de transición estructural del sistema internacional.Investigador uruguayo gana distinguido premio internacionalEn radio M24 también hablamos con el investigador del Instituto Pasteur de Montevideo, Emiliano Trías, quien ganó el premio IBRO a Jóvenes Investigadores 2021. El mismo es otorgado por la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro que nuclea a sociedades de neurociencias del mundo desde 1961.TeleLunarejoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Samuel Costa, quien es maestro de la escuela rural de Valle del Lunarejo en el departamento de Rivera, que creó un canal de Youtube, llamado TeleLunarejo. Él, así como las maestras Cecilia Paz y Marcia Hernández, son los ganadores en Uruguay del premio del docente del año de la fundación ReachingU.

