Los independentistas catalanes, cada vez más divididos por el diálogo con España



BARCELONA (Sputnik) — Los independentistas catalanes vuelven a las calles de Barcelona este sábado para celebrar el Día Nacional de Cataluña

Será la primera fiesta nacional del Gobierno de Pere Aragonès, el pragmático presidente de Esquerra Republicana (ERC) que llegó al cargo en mayo decidido a negociar un referéndum con Pedro Sánchez.También será la primera tras los indultos que el presidente español concedió a los nueve políticos y líderes separatistas que impulsaron el referéndum y la declaración unilateral de independencia de 2017.Un escenario con muchas novedades en el que se repite, sin embargo, la división que arrastran desde la pasada legislatura los partidos independentistas, especialmente los socios en el gobierno regional, ERC y Junts per Catalunya.Choque con PuigdemontCataluña y España reactivarán la próxima semana la mesa de negociación sobre el conflicto político que quedó suspendida por el coronavirus tras una primera reunión en febrero de 2020.La mesa fue acordada por ERC y el Partido Socialista Español (PSOE) a cambio de facilitar la investidura de Sánchez, algo que desde el principio no gustó a Junts, entonces en la presidencia de Cataluña.Un año y medio más tarde los papeles están invertidos, ya que es Esquerra quien lidera el Ejecutivo de la mano de Aragonès, el principal defensor de la vía pactada para conseguir un referéndum.Este avance en las relaciones con España le enfrenta a Junts, capitaneados desde Bélgica por el expresidente Carles Puigdemont, que días atrás se mostró más partidario de la contienda que del coloquio.La CUP, formación anticapitalista y aliada de la coalición, también apuesta por conseguir los objetivos independentistas desde las calles.En declaraciones este viernes, y tras confirmar que la reunión con el Gobierno español será el 16 o 17 de septiembre, Pere Aragonès llamó a los escépticos a "explicar y concretar una vía alternativa" al diálogo que "no quede solo en palabras.No le hizo esperar una respuesta la presidenta del Parlamento catalán y número dos de Puigdemont, Laura Borràs, que se lanzó a Twitter para afirmar que "la alternativa existe" y es "la unilateralidad".Borràs, de Junts, tachó la mesa de diálogo de "eslogan" sin "una concreción o perspectiva que no sea el fracaso", demostrando que los suyos irán a la mesa sin demasiado optimismo.Una diada descafeinadaLos caminos que cada vez separan más a los socios catalanes se volverán a encontrar este 11 de septiembre por la Diada, la cita anual que sirve como barómetro de la fuerza del independentismo desde que en 2012 congregó a 1,5 millones de catalanes.Tras llegar al pico de 1,8 millones en 2014, la afluencia fue bajando hasta caer del millón en 2019 y prácticamente desaparecer en 2020 por la pandemia.Con las restricciones levantadas, este año se convoca una manifestación en Barcelona que se espera lejos de las masivas movilizaciones de otros años.La Asamblea Nacional Catalana, organizadora de la Diada, evitó hacer pronósticos pero auguró una asistencia "superior a seis dígitos".La cita se da en mitad de la enésima polémica entre España y Cataluña después de que el Gobierno de Sánchez diera marcha atrás a una inversión millonaria para ampliar el aeropuerto de Barcelona.Pese a esto, Aragonès y ERC siguen convencidos de que el diálogo es la única solución para un conflicto político que se alarga por más de una década, sobre todo si Cataluña quiere evitar broncas de Europa.Pedro Sánchez también tiene esperanzas depositadas en la mesa España-Cataluña, ya que los votos de los independentistas son necesarios para aprobar los presupuestos del Estado, paso indispensable para llevar a término la legislatura.Aunque el presidente español no confirmó aún su asistencia a la reunión en Barcelona, su homólogo catalán advirtió que espera que aparezca. No se van a permitir desplantes cuando hay tanto en juego.

