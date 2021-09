https://mundo.sputniknews.com/20210910/llevar-un-marcapasos-a-los-22-anos-secuelas-de-la-vacuna-del-covid-1115915502.html

Llevar un marcapasos a los 22 años: ¿secuelas de la vacuna del COVID?



Una joven de Sabadell tendrá que llevar un marcapasos permanente con 22 años después de sufrir una miocarditis inesperada. Los médicos no han encontrado la...

Sucedió el 1 de agosto, pero ha decidido contarlo ahora que su salud está más controlada. Sandra se encontraba de vacaciones en un apartamento con sus amigas. Al despertarse notó que el corazón le iba súper rápido, pero no le dio mayor importancia. Al fin y al cabo en su familia no hay antecedentes de problemas de corazón y Sandra nunca ha sufrido ninguna enfermedad grave. Cuando se levantó de la cama para dirigirse al comedor, de pronto le dio un mareo que le obligó a tumbarse en el suelo. "¿Qué me está pasando?", se preguntó asustada.Sus amigas corrieron en su auxilio, le levantaron las piernas hacia arriba y le dieron un poco de azúcar creyendo que había sido una bajada de tensión. Acababa de empezar su peor pesadilla: vómitos y náuseas que no cesaban. En una de esas, se vuelve a marear, pierde la conciencia y se desploma en el suelo golpeándose la nariz con el pomo de la puerta. El vaso de cristal que sostenía en sus manos se desliza entre sus dedos cayendo también a sus pies y uno de los cristales le hace una herida en la pierna. Se despierta tumbada con sus amigas alrededor diciendo: "Sandra por favor despierta", narra la joven en sus redes sociales .Al ver que la cosa iba a más, llamaron a la ambulancia y los sanitarios decidieron llevarla urgentemente al hospital de Blanes después de notar que las pulsaciones eran extremadamente bajas, por debajo de 30. Sandra no había estado en un hospital en su vida. "Al llegar veo que todo el mundo va de aquí para allá y que todo lo que veían estaba mal: tenía un bloqueo en el corazón", manifiesta la joven.Sandra se vio sola en un hospital lejos de su domicilio. Pidió que informaran a su familia y en la llamada escuchó que le decían a su madre que había entrado con un cuadro de vómitos y que la derivaban a Gerona porque en ese centro no tenían UCI y ella necesitaba cuidados intensivos. "¿Estáis seguros que estáis hablando de mi hija? ¡Jamás hemos tenido problemas de corazón!", exclamó su madre. Le ponen un primer marcapasos provisional por la yugular en el lado izquierdo. "Dependía totalmente del marcapasos para vivir", asegura Sandra. Los desmayos no cesaban y tras un par de días, le vuelven a poner otro segundo marcapasos temporal en el lado derecho. "Hoy ha sido su segundo cumpleaños, ha vuelto a nacer", le dijo el doctor tras la intervención a los padres de Sandra.Después de un mes ingresada con un marcapasos provisional, los médicos decidieron ponerle un marcapasos definitivo. Sandra comenzaba una nueva vida con 22 años. Y aún no sabe qué fue lo que le ha provocado estos problemas cardíacos. Durante el mes que estuvo ingresada le hicieron todo tipo de pruebas para encontrar la causa que le ha provocado la miocarditis idiopática, enfermedad que normalmente se produce a raíz de una infección viral, pero que también puede ser consecuencia de una reacción a un medicamento o parte de una afección inflamatoria más general, según datos de la Clínica Mayo.Esta enfermedad se caracteriza por una inflamación del músculo cardiaco que afecta a su capacidad de bombear sangre al organismo. El caso de Sandra es uno de los pocos que se conocen en España, pero no el único. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) asegura en su web que "muy raramente pueden presentarse miocarditis o pericarditis tras la administración de las vacunas frente a COVID-19 de ARNm". Aunque comúnmente se da en hombres jóvenes.Además, recientes estudios como el publicado el 10 de agosto de 2021 por la revista JAMA han confirmado efectos adversos de miocarditis en adolescentes tras la vacuna de ARN mensajero (ARNm). Dos de estas vacunas son Moderna y Pfizer, y con esta última fue con la que se vacunó Sandra. Sin embargo, la novedad de esta patología tras la vacuna no permite saber cuáles son los efectos a largo plazo. "Se necesitan estudios más grandes con un seguimiento más prolongado para informar las recomendaciones para la vacunación COVID-19 en esta población", concluye la investigación.

