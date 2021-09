https://mundo.sputniknews.com/20210910/llaman-a-calderon-borracho-y-se-desata-una-pelea-entre-pan-y-pt-1115943657.html

Llaman a Calderón borracho y se desata una pelea entre PAN y PT

Llaman a Calderón borracho y se desata una pelea entre PAN y PT

El expresidente de México Felipe Calderón fue calificado como un "borracho", por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García. Las... 10.09.2021, Sputnik Mundo

"Era más cruel llamar a las Fuerzas Armadas, mandar a que asesinaran a quienes se atrevían a alzar la voz de sus gobiernos borrachos, asesinos y coludidos con el narco", manifestó.García también aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) ahora se "rasga las vestiduras" cuando durante la administración de Calderón se usaba a las fuerzas para reprimir. También dijo que el ejército ahora "no mata, no viola mujeres, no secuestra, hoy la Armada esta a la orden del pueblo".Poco después, volvió a insultar al exmandatario.La diputada también llamó "hipócritas" a los legisladores e incluso aseguró que Gabriel Cuadri es un "racista".Por su parte, la bancada del PAN pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que retirara del diario de debates las acusaciones contra el expresidente de México."Nosotros no tenemos problemas en debatir, pero que sea de acuerdo al reglamento, no vale la pena calentar la sesión por la aventura de una persona que únicamente sabe insultar en vez de presentar argumentos, solicito de manera formal sean retiradas las expresiones injuriosas del diario de los debates", puntualizó Elías Lixa, diputado del partido albiazul.En mayo de 2021, el expresidente confesó que le da mucho coraje que lo llamen borracho. Según él, las acusaciones sobre su alcoholismo son solo rumores y comenzaron debido a las falsas declaraciones del periodista Federico Arreola, director general de SDPnoticias, con el que había discutido.

