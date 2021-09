https://mundo.sputniknews.com/20210910/las-conspiraciones-y-relatos-absurdos-en-torno-al-11-s-1115949791.html

Las conspiraciones y relatos absurdos en torno al 11-S

Ese día dos aviones que partieron del aeropuerto de Boston hacia Los Ángeles se estrellaron contra las Torres Gemelas, el primero a las 8.46 de la mañana y el segundo 17 minutos después.Otro avión, que salió de Washington, impactó contra el Pentágono en Virginia a las 9.37 horas, y un cuarto se estrelló cuando se dirigía a Washington, con destino al Capitolio. En total, 19 terroristas secuestraron los aviones.La versión oficial, según el Informe final de la Comisión Nacional de Ataques Terroristas contra Estados Unidos atribuyó el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York a la organización terrorista Al Qaeda —proscrita en Rusia— lo que generó incredulidad en parte de la población.Según una encuesta realizada por YouGov en 2016, 17% de los votantes de Hillary Clinton y 15% de los votantes de Donald Trump, dijeron creer que el gobierno de Estados Unidos ayudó a planificar el 11 septiembre, según recogió The Wall Street Journal.A pesar de que no hay pruebas que demuestren la realidad de las teorías, éstas aún prevalecen en el imaginario social.Estados Unidos colaboró con el atentadoEs una de las creencias que más se divulgó en Internet, puesto que se creía inconcebible que Estados Unidos tuviera un pleno desconocimiento de la situación y que no hubiera podido actuar con rapidez para frenar el atentado.Era motivo de sorpresa que los aviones secuestrados por terroristas no fueran interceptados por la Aviación.Además, llama la atención la inusual caída de las torres dado que hubo incendios solamente en los pisos altos. Muchos creen que se debió a una demolición controlada. Los internautas defienden también que hubo ruido de explosiones antes de la inminente caída.Otro argumento para apoyar a esta teoría es que era sospechosa la poca cantidad de escombros que dejó el cuarto avión secuestrado que se estrelló en un campo en el Estado de Pensilvania —luego de que no pudiera cumplir su objetivo, estrellarse en Washington— por lo que se cree que este no fue estrellado por los mismos terroristas, como dice la versión oficial, sino que fue interceptado por un misil.Respecto del impacto en el Pentágono, son varias las versiones en la web: que no se trató de un choque de un avión comercial, sino de un misil, o que el piloto pudo ser miembro del mismo Pentágono.Asimismo, la caída de un edificio cercano en Nueva York — el 7 World Trade Center— que no sufrió el impacto de ninguno de los aviones, fue uno de los factores que sirvió para incrementar la desconfianza.La realidad es que hay respuestas para todos estos casos. La Fuerza Aérea estadounidense no logró percibir a los aviones dado que las señales de su localización estaban apagadas.Por otra parte, el derrumbe de las torres se debió a que las columnas de soporte colapsaron tras el impacto de las aeronaves.El 7 World Trade Center cedió debido a los incendios descontrolados que se iniciaron tras el colapso de la torre norte, según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.Los restos del avión del atentado del Pentágono fueron finalmente encontrados e identificados por el FBI, lo que refutó las sospechas.La intervención de ovnisHay teorías más descabelladas que sostienen que en años anteriores se vieron sobre la zona del atentado objetos voladores no identificados (ovnis) que intentaban alertar de lo que iba a acontecer.Algunos creen que estos se hicieron presentes en el momento del atentado terrorista y que aprovecharon el desconcierto social y el caos para visitar la Tierra y estudiarla. Incluso identifican en el video del colapso de las Torres Gemelas puntos que podrían tratarse de ovnis.Expertos en fenómenos paranormales y ufología consideran que el Gobierno estadounidense conocía la presencia de los ovnis y que la ocultaba para no mostrarse en una situación vulnerable e inferior.El cumplimiento de predicciones antiguasAnte la sorpresiva caída de las torres, las personas recurrieron a buscar explicaciones más allá de la ciencia.Hurgando en las predicciones del reconocido Michel de Nôtre-Dame (Nostradamus) —un médico y astrólogo francés del siglo XVI al cual se le atribuye haber anticipado hechos históricos como el avance de Napoleón Bonaparte, el ascenso de Hitler, o la Segunda Guerra Mundial— algunos encontraron una posible anticipación de la caída de las Torres Gemelas.Nostradamus publicó un libro donde sus inquietantes predicciones están divididas en cuartetas, entre las que se lee:"Cinco y cuarenta grados el cielo quemará,Fuego se acerca a la gran ciudad nueva:En un instante una gran llama dispersa saltará,Cuando se querrá hacer prueba de los Normandos".Los creyentes, creen que la referencia a los "cinco y cuarenta" grados como a la "ciudad nueva", pueden tratarse de Nueva York y que el escritor pudo haberse equivocado en la latitud por unos pocos grados —ya que la ciudad se ubica a menos de los 41° de latitud—.

