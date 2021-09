https://mundo.sputniknews.com/20210910/la-voz-rasgo-clave-para-detectar-el-covid-un-estudio-espanol-avala-la-efectividad-de-estas-pruebas-1115886759.html

La voz, rasgo clave para detectar el COVID: un estudio español avala la efectividad de estas pruebas

La voz, rasgo clave para detectar el COVID: un estudio español avala la efectividad de estas pruebas

Una investigación compuesta por varios expertos españoles ha logrado obtener un acierto del 80% en la detección del COVID-19 mediante la tecnología de

Cuando se tiene algún tipo de dolencia grave, o se sospecha que podría tenerla, lo primero que se suele hacer es llamar al teléfono de emergencias. Siempre el primer contacto es por medio de la voz. Y en ese contacto se aplican una serie de preguntas por parte del personal (que habitualmente no son doctores) y se establece una probabilidad en la atención médica. Una nueva herramienta que está siendo evaluada por expertos españoles permitiría dar un paso más allá y analizar a distancia, sin contacto físico y en tiempo real, el estado del aparato fonador y utilizarse como prueba complementaria para apoyar a un diagnóstico. La clave está en unos parámetros diferenciales de la voz de un contagiado, que son imperceptibles para el ser humano, pero que no escapan a la Inteligencia Artificial.En casos como el del coronavirus, podría servir de gran ayuda, ya que aportaría un índice de detección de contagio y serviría a las autoridades sanitarias como asistencia complementaria para el control de la propagación y cualquier otra gestión de datos. Detrás de esta iniciativa se encuentra la compañía Biometrix Vox que, en colaboración con el Hospital de Cruces en Baracaldo (Vizcaya), la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria y el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, está trabajando para el desarrollo de una aplicación informática que permita detectar si una persona padece la enfermedad a través de inteligencia artificial.Sputnik ha hablado con uno de los expertos participantes en la investigación, el jefe de Cardiología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, Domingo Pascual-Figal, quien también es investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). Él cree que la voz es una herramienta perfecta, pues no requiere nada más que el uso del propio móvil. "A nivel médico ya tenemos experiencias positivas en detectar pacientes con problemas cardiacos, como insuficiencia cardiaca descompensada o infarto, por lo que se trata de una opción viable", añade, "en ese escenario de incertidumbre, que siempre es la llamada a un servicio de urgencias, lo que se busca es intentar aclarar parámetros que diferencia un infarto de lo que no lo es o en la afección por coronavirus".Ahora mismo están en fase de estudio. Han terminado la primera fase, llamada de derivación, con un 80% de sensibilidad del total de 200 personas participantes. Luego vendría la segunda fase para validar la herramienta y ver si ayuda realmente al médico. "Es una prueba indirecta que te da una probabilidad y apoya o no tu sospecha clínica. Creemos que es el camino que merece la pena andar", afirma Pascual-Figal.La voz, ¿el futuro de la medicina?"La voz es un área de investigación en la que merece la pena adentrarse", asegura el cardiólogo. Sea como fuere, la voz es una muestra biológica como lo es la sangre, la orina, o la piel. Es distinta en cada individuo y tiene cualidades que son imperceptibles al oído humano. Su idea visionaria podría en un futuro revolucionar el mundo de la medicina. Gracias a estas aportaciones en el terreno de la medicina, Pascual-Figal ha sido incluido por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas de España, un reconocimiento que según afirma fue totalmente inesperado. "Fue una auténtica sorpresa. Me ha resultado extraño estar en una lista con gente que sí que tiene un impacto mediático y económico mucho mayor que mi aportación, que es más modesta. No sé si el estudio de la voz será el futuro o una idea visionaria, pero incluirme en la lista puede significar que al final sí que tuviera alguna idea buena…", exclama entre risas.

