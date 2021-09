https://mundo.sputniknews.com/20210910/la-reaccion-de-un-nino-ante-un-temblor-en-mexico-se-hace-viral-hijo-de-su-frutisima-madre-1115916063.html

La reacción de un niño ante un temblor en México se hace viral: "Hijo de su 'frutísima' madre"

La reacción de un niño ante un temblor en México se hace viral: "Hijo de su 'frutísima' madre"

Este pequeño vecino de México se convirtió en una verdadera estrella de TikTok luego de que su hermano mayor compartiera un video en el que reacciona de una... 10.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-10T11:22+0000

2021-09-10T11:22+0000

2021-09-10T11:22+0000

estilo de vida

terremoto

videoclub

méxico

En las imágenes, se oye cómo el niño, preso del pánico, comienza a soltar palabrotas para liberar la tensión, pero su madre le responde que no debe decir groserías. Entonces, opta por sustituir algunas palabras con las más aptas para el público.El video rápidamente se viralizó y generó una oleada de reacciones y comentarios. Muchos mexicanos se identificaron con el pequeño."Ese frutísima madre lo controló muy bien. Bendiciones"; "a mi me dio risa el niño. Así estaba yo"; "déjalo que saque su frustración" y "coméntale que ser gay no es un insulto" fueron algunos de los comentarios en la publicación.Si bien muchos usuarios pidieron que el hermano mayor del niño lo mostrara al público, explicó que "su mamá no quiere". Al mismo tiempo, compartió una pequeña entrevista en la que el niño dio las gracias a sus "millones de fans" por los me gusta que dieron a su "video de fruta".

méxico

2021

terremoto, videoclub, méxico