Ingeniero militar defiende aeropuerto de Santa Lucía: "es viable técnica, legal y financieramente"

La conferencia de prensa del mandatario estuvo dedicada a detallar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se construye en Santa Lucía.En su mensaje a los medios, el ingeniero militar a cargo de la obra que es construida por las Fuerzas Armadas de México, Gustavo Ricardo Vallejo, fue conciso y aseveró que Santa Lucía es una obra de calidad mundial y totalmente viable.Vallejo indicó que hasta el momento el avance físico del aeropuerto asciende al 68% y, dijo, estará listo para entrar en operaciones el próximo año.El encargado de la obra indicó que no se rebasará el límite presupuestario destinado a Santa Lucía y detalló que hasta el momento se han creado alrededor de 116.000 empleos durante la obra.El general informó que, lamentablemente, durante la construcción de la terminal han fallecido cinco trabajadores, cuya muerte ha sido a causa de los riesgos propios del sector de la construcción."Lamentablemente hemos tenido cinco decesos. De los 116.000 trabajadores, el 99,995% ha estado sin incidencia. Hemos tenido que lamentar el 0,0043% de cinco decesos", apuntó.Luego de que la aerolínea Air Canada informara que no planea volar desde el aeropuerto de Santa Lucía, el general Vallejo se dijo confiado de la calidad de la terminal."Nosotros sabemos que el aeropuerto se está construyendo con lo mejor de la tecnología con un plan maestro funcional. El aeropuerto funcionará correctamente", señaló.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aeropuerto de Santa Lucía es, actualmente, una de las mejores obras del mundo."Nos importa mucho que el pueblo sepa que se trata de una gran obra, que tiene tres elementos, que la distinguen: primero la calidad de la obra, es de las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo; segundo el tiempo de construcción, y tercero el costo porque no hay corrupción", dijo el mandatario mexicano.

