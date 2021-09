https://mundo.sputniknews.com/20210910/expectativa-por-la-reactivacion-de-la-petrolera-china-cnpc-en-venezuela-1115907057.html

Expectativa por la reactivación de la petrolera china CNPC en Venezuela

Es "altamente probable" que la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) reanude sus actividades en en el país, porque hay un nuevo panorama en Venezuela, opinó el diputado Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional de Venezuela.La agencia Bloomberg, citando fuentes propias, informó que la principal empresa petrolera de China está enviando a Venezuela personal técnico para evaluar la reactivación de una de las unidades de mezcla de crudo que abandonó en 2019.Para el parlamentario del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el incremento de la producción, que se ubica "hoy en 700.000 barriles de crudo por día", y la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Constituyente que protege de las sanciones a los inversores extranjeros, son realidades que proporcionan mejores condiciones para volver a invertir en el país."Que se diga que la Corporación Nacional de Petróleo de China va a estar de nuevo en Venezuela, es una importante decisión. Yo creo que es una noticia que va a reactivar todo el proceso de coordinación que se tiene con China para explotar el crudo venezolano. Las probabilidades son de un 90% en ese sentido", manifestó Rodríguez.El diputado destacó que la recuperación de la actividad de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela sometida desde 2017 a sanciones y al bloqueo de sus propiedades y patrimonio en el exterior, ha sido posible también gracias a las alianzas de cooperación con países como China, Irán y Rusia.Consultado sobre si CNPC pudiera alcanzar los niveles de producción anteriores a la implementación de las sanciones sobre la actividad petrolera venezolana, el diputado respondió que antes CNPC producía alrededor de 160.000 barriles diarios, y no descarta que debido a estas nuevas circunstancias lleguen a esos niveles y los superen. "Hay que recordar que China tiene un potencial técnico, financiero y en recursos humanos muy importante, que podría permitir un proceso de reactivación a corto y mediano plazo", concluyó Rodríguez.Impacto en la economía venezolanaEl ingeniero y experto en políticas petroleras, David Paravisini, considera que la información de la agencia Bloomberg está acorde con los avances que en materia política experimenta Venezuela.El diálogo entre el Gobierno y los diferentes sectores opositores en México muestra indirectamente que EEUU no podrá mantener por mucho tiempo la política de cerco y asfixia a la economía venezolana.Además —sostiene— hay elementos de la política exterior de Washington, como su salida de Afganistán o la culminación del gasoducto Nord Stream 2 que une a Rusia con Europa, a pesar de las trabas de EEUU, que apuntan a que en términos energéticos va a haber una liberación de las restricciones.De concretarse el proyecto de CNPC en la Faja Petrolífera del Orinoco, el experto señala que tendría "un impacto fundamental, porque podríamos estar hablando de la producción de unos 200.000 barriles por día".Analista: noticia muy reconfortantePara el analista Miguel Jaimes, el peso de los convenios con China para la economía venezolana es muy significativo, sobre todo en inversiones, debido al poderoso músculo financiero del país asiático.Jaimes coincide en que "se trata de una noticia muy reconfortante para el país y muy necesaria para la industria petrolera venezolana"."Para Venezuela es sumamente importante que se anuncie o se conjeture sobre la posibilidad real de inversión de China en la industria petrolera, pero indudablemente es un mensaje para muchos empresarios. Porque nadie invierte donde no está China; donde está China hay inversiones, ofertas, servicios y sobre todo en el aspecto energético", destacó.El analista venezolano sostiene que China ha sido un gran apoyo para Venezuela, ejemplo de esto son los más de 1.000 convenios de inversión firmados en áreas estratégicas de la economía, y el hecho de estar evaluando la posibilidad de generar inversiones en el área energética por parte de China es sumamente alentador."Recordemos que de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, las primeras cuatro las ocupa China", que a pesar de no tener petróleo de una manera significativa, "sí ha desarrollado una enorme estructura tecnológica, económica y financiera para hacer inversiones en cualquier país productor", concluyó.

