El Gobierno de Bolivia rechaza medidas cautelares en respuesta a la solicitud de la CIDH sobre Áñez

El Gobierno de Bolivia rechaza medidas cautelares en respuesta a la solicitud de la CIDH sobre Áñez

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia respondió el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de solicitud de información sobre la... 10.09.2021

américa latina

bolivia

jeanine áñez

cidh

Además se refirió al pedido de medidas cautelares por parte de los abogados de Áñez: "El informe ha sido remitido a la CIDH, esperemos que sea desestimada la medida requerida porque no consideramos que exista ninguna de las causales o que hayan convergido los elementos que se piden en la solicitud", dijo Chávez.Los abogados de Áñez pidieron a la CIDH que active medidas cautelares para salvaguardar la vida y salud de la exmandataria, luego de que ella intentó quitarse la vida en el penal de Miraflores, donde se encuentra con detención preventiva desde marzo por el caso de supuesto golpe de Estado.En una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicada en su cuenta de Twitter este 10 de septiembre, la expresidenta del país, Jeanine Áñez, dijo que sus carceleros quieren que ella muera en esa cárcel de donde escribe, pero " eso no arreglará el tema de fondo, que es que en Bolivia la justicia no vale ni arregla sino divide y arruina".

