Deniegan la acreditación para asistir a la ceremonia del 11-S a los periodistas de Sputnik

NUEVA YORK (Sputnik) — Los organizadores de la ceremonia en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 rechazaron acreditar a... 10.09.2021, Sputnik Mundo

"Por desgracia, debido a la enorme cantidad de solicitudes y a la falta de sitio no podemos satisfacer su demanda de ser acreditado para participar en la ceremonia del vigésimo aniversario", dice el comunicado.La nota, recibida el 9 de septiembre, añade que todo el que no esté acreditado no será admitido en la ceremonia, sin excepción.La invitación para poder asistir a la ceremonia llegó el 30 de agosto y los periodistas de Sputnik respondieron en cuestión de una hora.El director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, Dmitri Kiseliov, calificó el deniegue de la acreditación de sistemático y selectivo acoso a la prensa.Cada año, el 11 de septiembre se realiza una ceremonia donde se derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York en memoria de los más de 3.000 fallecidos que dejaron.En total se realizan cuatro minutos de silencio, el primero de ellos empieza a las 8.46 hora local, hora en la que se estrelló el primer avión de American Airlines, el segundo comienza a las 9.03, hora en la que el segundo avión impactó contra la torre sur, repitiéndose a las 9.37 y 9.59, cuando el tercer avión colisionó contra el Pentágono y el cuarto avión cayó en el estado de Pensilvania sin alcanzar su objetivo que era el Capitolio.Durante el resto de la ceremonia, los nombres de las víctimas son leídos por sus familiares y amigos.Está planeado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asista el mismo día al evento de Nueva York, visite el Pentágono en el estado de Virginia y la población de Shanksville, en el estado de Pensilvania.El 11 de septiembre de 2001, terroristas del grupo Al Qaeda (prohibida en Rusia por terrorista) secuestraron cuatro aviones de pasajeros, estrellando dos de ellos contra el complejo de edificios World Trade Center, de Nueva York, y otro en el Pentágono.La cuarta aeronave se estrelló a unos 200 kilómetros de su objetivo, presuntamente después de que los pilotos perdieran el control tras un enfrentamiento entre los atacantes y algunos pasajeros y tripulantes del avión.

