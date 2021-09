https://mundo.sputniknews.com/20210910/cuales-son-los-partidos-a-seguir-en-el-inicio-de-la-semana-1-de-la-nfl-1115948361.html

¿Cuáles son los partidos a seguir en el inicio de la semana 1 de la NFL?

La semana 1 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dio inicio este 9 de septiembre con un gran partido entre los actuales campeones, Tampa Bay... 10.09.2021, Sputnik Mundo

Ambos equipos mostraron que el camino al Superbowl LVI no será sencillo para ninguno de los equipos tanto de la Conferencia Nacional como de la Americana.Será en la semana 1 de la NFL donde se podrá ver qué equipos tienen el potencial para llegar a los playoffs. Por el momento, los candidatos más fuertes son los campeones Buccaneers, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, New Orleans Saints, New England Patriots y las sorpresas que puedan darse a lo largo de las jornadas.Los partidos más atractivos de la semana 1 de la NFLUno de los partidos más atractivos de la semana 1 es el encuentro entre el actual subcampeón, Kansas City Chiefs, y Cleveland Browns, una de las grandes sorpresas de la temporada anterior que llegó hasta la ronda divisional, donde fue eliminado por su primer rival de este año.Simultáneamente, el encuentro entre New Orleans Saints, por primera vez sin Drew Brees en los controles tras su retiro, y Green Bay Packers con Aaron Rodgers, quien fue nombrado como jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la campaña anterior.Para el Sunday Night Football, los Rams se encargarán de recibir a Chicago. En cuanto al primer Monday Night Football se realizará entre Las Vegas Raiders y Baltimore Ravens en el Allegiant Stadium.Horarios y dónde ver la semana 1 de la NFL:Sunday Night Football:Monday Night Football:

