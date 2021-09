https://mundo.sputniknews.com/20210910/chiky-bombom-la-mujer-con-personalidad-que-arraso-las-redes-1115931277.html

Chiky Bombom, la mujer 'con personalidad' que arrasó las redes

Chiky Bombom, la mujer 'con personalidad' que arrasó las redes

La reconocida 'influencer' ha llenado las redes sociales con mensajes positivos y de empoderamiento. Su transparencia y carisma han hecho que su voz sea... 10.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-10T16:59+0000

2021-09-10T16:59+0000

2021-09-10T17:07+0000

estilo de vida

arte y cultura

redes sociales

influencer

gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1093714391_0:21:3073:1749_1920x0_80_0_0_d59bcecfc30ade0fa7d3840c346426ea.jpg

Probablemente la conozcas por el video viral de TikTok en el que comienza cantando "buenas, buenas, hoy amanecimos, rica, sabrosa, deliciosa porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Tengo la personalidad, la tengo y hago con ella lo que quiera", pero su creadora, Lissette Eduardo, en realidad publica videos desde 2015.Es originaria de República Dominicana, pero actualmente vive en Nueva York, en Estados Unidos.Con más de 2 millones de seguidores, la extrovertida Lissette ha sabido aprovechar su momento de éxito.Es así que se desempeña como comediante y sorprende a sus espectadores con shows de stand up e incluso llegó a participar en el videoclip del reciente lanzamiento musical del colombiano J Balvin, que se titula Perra.Esta no es la única participación de la influencer en el ámbito musical. En 2016 tuvo la oportunidad de conocer a su ídola, la cantante mexicana Thalía, a quien acompañó en la canción Frutas.Sin embargo, Lisette no siempre estuvo rodeada de esa energía poderosa que atrapa y eleva el autoestima de quien la oye, sino que supo afrontar momentos difíciles en la vida.Separada y a cargo de un hijo, Lissete no tenía dinero, pasó hambre y temía no poder salir adelante como madre soltera. Incluso llegó a pensar en su muerte. Todo mientras afrontaba una gran depresión, según contó el medio colombiano RCN Radio.Un ejemplo del poder que tienen las redes sociales cuando saben aprovecharse. En su caso, fueron un desahogo para la situación que vivía que le devolvió parte de la alegría que ella compartía con sus seguidores.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arte y cultura, redes sociales, influencer, gente