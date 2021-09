https://mundo.sputniknews.com/20210910/asi-nacio-el-sindicato-independiente-de-la-maquila-que-hizo-historia-en-mexico-1115942794.html

Así nació el sindicato independiente de la maquila que hizo historia en México

Al día siguiente de anunciar públicamente su nacimiento como Sindicato independiente de la planta de General Motos, en Silao, Guanajuato, algunos de sus integrantes fueron convocados a una reunión con altos representantes consulares de Estados Unidos en México, así como una delegación que acompañó a Thea Lee, la segunda al mando de las relaciones internacionales de la Secretaría del Trabajo norteamericana.Antes, en una conferencia de prensa celebrada el martes 31 de agosto, en la propia planta de la marca de origen estadounidense, el Sindicato independiente nacional de trabajadoras y trabajadores de la industria automotriz (SINTTIA) presentó públicamente a su secretaria general, Alejandra Morales, una trabajadora del área de carrocerías desde el año 2010.Aunque el sindicato había conseguido su registro ante las autoridades mexicanas el 14 de julio, no fue sino hasta un mes y medio más tarde que sus integrantes decidieron hacer público el triunfo.El SINTTIA es la formalización de la agrupación Generando Movimiento, que durante los últimos dos años ganó la fuerza suficiente para disputar la representación sindical que hasta el momento ostenta el Sindicato Miguel Trujillo López, que integra la CNT.Israel Cervantes fue uno de los primeros trabajadores despedidos de la empresa General Motors en 2019, en los albores del movimiento, junto a otros seis compañeros fundadores. Aunque su pleito ante la Justicia laboral avanza a un paso inusualmente lento, ni Cervantes ni ninguno de los cesados ocupan cargos en el nuevo SINTTIA.La fuente explicó que la actual secretaria general, Alejandra Morales, ha participado activamente durante los dos años de gestación del sindicato independiente de la planta de General Motors Silao, y que su elección así como la del resto de los trabajadores que ocupan puestos de responsabilidad en la organización sindical, fueron electos en asamblea y de manera democrática.Según mencionó Cervantes en entrevista con Sputnik, los independientes decidieron adelantar la presentación de su sindicato ante las denuncias recibidas de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, durante el plazo que ha pasado desde que el Miguel Trujillo sufrió un revés en las urnas, cuando más de la mitad de la plantilla rechazó el contrato colectivo que el viejo Sindicato había acordado con la patronal."Desde entonces, el Sindicato Miguel Trujillo está buscando de todas las formas posibles mantener la representación de al menos el 30% de los trabajadores de la planta, para seguir todavía teniendo el control del contrato colectivo, porque no quieren perder esta empresa", dijo Cervantes en entrevista con Sputnik.Democracia sindicalEste 1 de septiembre, la delegación de funcionarios norteamericanos que sostuvieron la reunión con los representantes de los nuevos Sindicatos independientes de la industria automotriz, entre quienes estuvo Cervantes, mantuvo su apoyo para el proceso de "democratización y libertad sindical" de las plantas del rubro automotriz y aeronáutico, que representa un sector estratégico para Estados Unidos, ya que en México se abastece a las principales compañías de la industria bélica del norte.La Reforma laboral que entró en vigencia en México el 1 de mayo de 2019 fue el contexto en que se gestó el movimiento independiente. Es público y conocido que esta Reforma fue una de las condiciones en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio para México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y se mantiene como uno de los puntos bajo observación que el Gobierno del norte tiene sobre su par mexicano.Para Cervantes, este movimiento ha creado "una historia a favor de la democracia y la libertad sindical de los trabajadores de México", que tiene fuertes antecedentes, por ejemplo, en el Movimiento denominado 20/32, de los trabajadores de Matamoros, Tamaulipas, que pero que sigue replicando en distintos rincones del país."Trabajadores activos de la planta de Yasaki, en León, se han comunicado conmigo porque están sufriendo lo mismo del Sindicato Miguel Trujillo López (el de la CTM) que quiso imponer la legitimación del contrato colectivo en esa planta, que está en paro técnico desde hace un mes, con los trabajadores cobrando la mitad del salario", apuntó Cervantes.Triunfo históricoEl proceso de legitimación del contrato colectivo de la planta de Silao tuvo una extraordinaria instancia en abril de 2021, cuando se puso a votación el contrato negociado, aunque fue anulada por la Secretaría del Trabajo Federal, al comprobarse la intervención de algunas urnas durante la segunda jornada de votación.A fines de agosto del mismo año se repitió la votación, que consagró el rechazo del contrato pautado por el Sindicato Miguel Trujillo, abriendo paso para que el nuevo Sindicato independiente gane la representación de la planta.Cervantes explicó que el próximo 17 de septiembre, la autoridad laboral deberá anunciar el fin de la representación del Sindicato Miguel Trujillo López ante la patronal para negociar el futuro contrato colectivo de trabajo. Ante la pérdida de la vieja representación, el SINTTIA se prepara para iniciar un emplazamiento de huelga para la firma del contrato colectivo, según establece el protocolo del caso."Por eso ahora están presionando al trabajador, buscando que firmen la representación para el Sindicato Miguel Trujillo, amenazando con no entregarles su fondo de ahorro. Esto fue parte de los temas que denunciamos ante la Delegación del Gobierno norteamericano", concluyó.

