11-S: "Destruir países no implica derrotar a los grupos terroristas"

11-S: "Destruir países no implica derrotar a los grupos terroristas"

20 años después del 11-S en EEUU, el mundo sigue sin acordar una definición de terrorismo mientras los grupos radicalizados crecen en todo el planeta. 'Telescopio' conversó con el analista Leandro Albani y con Patricia Kreibohm.

Los atentados de Al Qaeda —organización terrorista prohibida en Rusia— contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono del 11 de septiembre de 2001 cambiaron al mundo. La estrategia de EEUU y sus aliados para combatir el terrorismo se recrudeció y "los grupos terroristas vinculados al islam político fueron la gran justificación para invadir Afganistán e Irak", afirmó el analista internacional argentino Leandro Albani.El crecimiento y la expansión de las agrupaciones extremistas es consecuencia de esas acciones que no solo se argumentan bajo la lucha contra el terrorismo sino que también se promete "un bienestar que después no se cumple". Afganistán hoy es uno de los 10 países más pobres del mundo.Para Albani, debería estar claro que "destruir un país no implica derrotar a este tipo de grupos que por más que Occidente los presente como 'grupos de bárbaros', son grandes organizaciones, con países detrás, y que en algún momento Occidente también estuvo detrás".La coordinadora del Observatorio Universitario en Terrorismo de Universidad de La Plata, Patricia Kreibohm, coincide en que los Estados han respondido con políticas contraproducentes.La magíster en Relaciones Internacionales y especialista en terrorismo explicó que para atender la situación es necesario un acuerdo global para trabajar en el problema. "Desde hace más de 50 años que Naciones Unidas no puede producir una definición consensuada de terrorismo", puntualizó la experta.

