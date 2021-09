https://mundo.sputniknews.com/20210909/un-gigante-carnivoro-era-el-terror-de-los-tiranosaurios--1115869400.html

Un gigante carnívoro era el terror de los tiranosaurios

Una mandíbula fósil ha revelado que existió un nuevo dinosaurio carnívoro gigante que vivió hace 90 millones de años. 09.09.2021

Los paleontólogos acaban de nombrar una nueva especie en la historia de los dinosaurios carnívoros más grandes que los Tyrannosaurus con dientes en forma de cuchillo. Estos depredadores eran los Carcharodontosaurus o "lagartos con dientes de tiburón".Un hueso encontrado en una roca de 90 millones de años en Uzbekistán representa al nuevo dinosaurio, el carcarodontosaurio, de unos nueve metros de largo, grupo de dinosaurios carnívoros que precedieron a los tiranosáuridos como depredadores alfa.El paleontólogo Kohei Tanaka de la Universidad de Tsukuba y la paleontóloga Darla Zelenitsky de la Universidad de Calgary lo han nombrado en la revista científica Royal Society Open Science como Ulughbegsaurus uzbekistanensis. El dinosaurio se ha identificado por el hueso de la mandíbula superior descubierta en el desierto de Kyzyl Kum en la Formación Bissekty del Cretácico superior. Y los detalles anatómicos del hueso indican que perteneció al mayor depredador de su entorno.Ya se habían encontrado pequeños tiranosaurios y grandes carcarodontosaurios en otros sitios fósiles antes, pero el nuevo hallazgo, señalan Zelenitsky y sus colegas, es la manifestación más temprana de esta relación carnívora que proviene de un tiempo poco conocido justo antes del surgimiento de los tiranosaurios.En lo que se refiere a la historia de los dinosaurios, los expertos tratan de comprender la parte del Cretácico entre hace unos 80 y 125 millones de años, por considerarse un período de tiempo de cambios significativos. En ese periodo de tiempo, los carcarodontosaurios del hemisferio norte pasaron de estar en la cúspide de los depredadores a ser inexistentes y, en su ausencia, los tiranosaurios comenzaron a crecer cada vez más.Los científicos observaron el tamaño corporal de los tiranosaurios y los alosauroides, grupo de grandes dinosaurios carnívoros donde están incluidos los carcarodontosaurios. Hace unos 160 millones de años, por ejemplo, el primer tiranosaurio Guanlong de la antigua China fue eclipsado por el Sinraptor, mucho más grande. La coaparición del Ulughbegsaurus y el pequeño tiranosaurio Timurlengia se ajusta a este mismo patrón.Solo en entornos donde no había carnívoros grandes competidores, los tiranosaurios se hicieron grandes. Los paleontólogos no han descubierto ningún carnívoro grande en competencia en las mismas rocas, lo que se ajusta a la tendencia de que los tiranosaurios solo florecían en ausencia de competencia. La tendencia es especialmente evidente después de la marca de los 80 millones de años. Para entonces, los carcarodontosaurios ya no se podían encontrar en los hábitats del hemisferio norte que solían gobernar y enormes tiranosaurios como el Dynamoterror y el Gorgosaurus estaban evolucionando.Los paleontólogos aún no saben por qué los carcarodontosaurios dejaron vacante su papel como depredadores alfa del hemisferio norte. Es poco probable que los tiranosaurios simplemente se abrieran paso hasta la cima.Los científicos concluyen que se necesitarán más fósiles para investigar más a fondo, para rastrear cómo un grupo de carnívoros impresionantes cedió la etapa evolutiva a sus sucesores aplastantes.

