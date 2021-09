https://mundo.sputniknews.com/20210909/presidente-de-el-salvador-emplaza-a-eeuu-a-cumplir-promesa-electoral-sobre-migrantes-1115905275.html

Presidente de El Salvador emplaza a EEUU a cumplir promesa electoral sobre migrantes

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emplazó al actual Gobierno de Estados Unidos a cumplir su promesa de campaña de dar una... 09.09.2021, Sputnik Mundo

"Gracias a Dios, el Gobierno de los Estados Unidos ha renovado el TPS que beneficiará a más de 400.000 salvadoreños, por 15 meses más. Esperamos que cumplan su promesa electoral de darles un estatus permanente", comento Bukele en su cuenta de Facebook.Washington anunció recién una extensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de este beneficio para los migrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, pese a las amenazas de la administración de Donald Trump (2017-2021) de revocarlo."Pero este, sin duda, es un paso muy importante que dará tranquilidad a muchas familias de nuestra diáspora", acotó Bukele, quien recién presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para garantizar que los salvadoreños que viven en el extranjero también puedan votar en los comicios legislativos y municipales de este país, y no solo en los presidenciales.El TPS, creado en 1990, beneficia con permisos de empleo y autorizaciones de viaje a migrantes de otros países, donde no existen las condiciones para su regreso por factores como la guerra, la delincuencia o la persecución política.En septiembre de 2020 el Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito dejó sin efecto una orden judicial preliminar que prohibía al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.Dichos beneficiados mantendrían la protección hasta el 4 de octubre de 2021, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.Tal prórroga fue fruto del caso Ramos vs. Nielsen, batalla legal iniciada en 2018 por beneficiaros del TPS contra la administración Trump.

