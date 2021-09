https://mundo.sputniknews.com/20210909/por-que-el-carbon-el-petroleo-y-el-gas-estan-a-punto-de-convertirse-en-inextraibles-1115891799.html

¿Por qué el carbón, el petróleo y el gas están a punto de convertirse en inextraibles?

La burbuja de los combustibles fósiles está a punto de estallar. Un estudio científico ha advertido que los principales exportadores de carbón del mundo... 09.09.2021, Sputnik Mundo

economía

medioambiente

gas

petróleo

carbón

Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ° C y evitar la mayor de las crisis climáticas, los países exportadores de combustibles fósiles deben detener la extracción de los combustibles fósiles, según los investigadores del University College London.El estudio calcula que la producción mundial de petróleo y gas debe disminuir en un 3% anual hasta 2050, aunque muchos proyectos de extracción de combustibles fósiles planeados y operativos no prevén cumplir los límites establecidos en el Acuerdo Climático de París en 2015. Por eso, cualquier aumento en la producción de una región debería compensarse con una mayor disminución de la producción en otros lugares.Los investigadores utilizaron un modelo de sistema energético global para evaluar la cantidad de combustibles fósiles que debería dejar de extraerse a nivel regional y mundial para cumplir con los objetivos climáticos y tras un análisis concluyeron que se requiere una disminución más rápida en la producción.Estos hallazgos son una actualización de un estudio realizado el 2015, donde los resultados no eran tan alarmantes como los de la actual investigación, por eso los investigadores del University College London creen que los combustibles fósiles deben seguir utilizándose solo para lo más imprescindible como la aviación y las materias primas para la industria petroquímica. De otro modo, para el 2050 la humanidad no solo enfrentará la peor crisis climática, sino que algunas naciones podrían sufrir enormes pérdidas de ingresos económicos.

