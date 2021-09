https://mundo.sputniknews.com/20210909/la-historia-detras-de-la-foto-de-la-planta-de-amazon-en-tijuana-que-refleja-la-desigualdad-1115900519.html

La historia detrás de la foto de la planta de Amazon en Tijuana que refleja la desigualdad

La historia detrás de la foto de la planta de Amazon en Tijuana que refleja la desigualdad

09.09.2021

américa latina

desigualdad

tijuana

méxico

Omar Martínez lleva 20 años retratando el día a día de Tijuana, una de las ciudades fronterizas más importantes de México y en donde recientemente se instaló una planta de Amazon. Si bien el hecho podría interpretarse como una posible fuente de empleos, lo cierto es que se ha convertido en una postal de la desigualdad en el país.En la imagen que el fotógrafo compartió en sus redes sociales se aprecia la enorme estructura de la planta de Amazon, empresa fundada por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo cuya fortuna asciende a aproximadamente 211 mil millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg. Pero en la misma imagen, abajo del logo, se observan las casas de cartón y madera de quienes habitan alrededor de la planta."Tiene como 20 años, es un asentamiento irregular, se llama 'El cañón del padre'", cuenta Omar Martínez en entrevista con Sputnik. "Yo vine hace como 15 años y recuerdo que el Ejército vino a sacar gente que quedó damnificada por unas lluvias que hubo en Tijuana", agrega.La zona, que ya fue alcanzada por la mancha urbana de Tijuana, es problemática, asegura. Fue el contraste de los paisajes lo que motivó a Omar a hacer un registro visual."Se me hizo interesante volar el dron y hacer un registro del lugar. Lo volé por el espacio, no sabía si era un lugar seguro o no para entrar", apunta el fotógrafo, quien en un primer momento hizo las tomas con un lente largo y un dron; sin embargo, regresó a la zona y constató que la mayoría de las cosas son de cartón o madera."Son personas que tienen ya tiempo viviendo aquí y que son personas realmente necesitadas. Hay una que otra casa de material, pero la mayoría son personas necesitadas", indica.La polémica llegó hasta los oídos de Amazon, empresa que en un comunicado enviado al medio mexicano Aristegui Noticias, indicó que con la instalación de la bodega se generarán alrededor de 250 empleos.Omar se dijo sorprendido ante la viralización de su trabajo en redes sociales; sin embargo, celebra que la foto se haya vuelto un instrumento para el debate y la reflexión alrededor de la desigualdad."Se han hecho análisis, han profundizado, han investigado por qué es que está esta planta aquí. A mí me da gusto que mi trabajo origine este debate", finaliza el fotógrafo.

