Jóvenes latinoamericanos son agentes de cambio en materia climática

La primera Cumbre Climática de la Juventud de América Latina y el Caribe reunirá a miles de jóvenes para discutir sobre cambio climático y establecer una... 09.09.2021, Sputnik Mundo

La cumbre se realizará de forma virtual desde el 10 al 13 de septiembre. Jóvenes de 18 a 35 años discutirán propuestas y construirán un documento, la Declaración de la Juventud LAC sobre Cambio Climático, que será presentado en la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su edición nº 26 (COP26) y servirá de insumo en diferentes ámbitos nacionales e internacionales.Couvelier calificó a la cumbre como un "proceso" que apunta a "generar una red de jóvenes, líderes de organizaciones ambientales en la región que identifican problemas comunes y soluciones comunes bajo el paraguas del cambio climático".Además, sostuvo que el hecho de realizar una declaración conjunta "va a tener un peso suficiente" para llamar la atención de los tomadores de decisión.Proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030, reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el mismo año y alcanzar la neutralidad de carbono al 2050, así como exigir que el 50% del financiamiento internacional se destine a planes de adaptación más conscientes, son solo algunas de las propuestas a tratar en la cumbre, elegidas por más de 1.400 jóvenes y organizaciones.Dirigida a jóvenes de 18 a 35 años que deseen participar y muestren interés por la temática, la coordinación regional espera fomentar los espacios de concientización, capacitación y debate.Se discutirán y definirán democráticamente las propuestas que integrarán la Declaración de la Juventud a nivel regional, que contemplará los ejes de educación y concientización, descarbonización de las economías y los cambios en el uso del suelo.En referencia a las necesidades que puede demandar cada país, Couvelier sostuvo: "Las diferencias son riqueza, no son una problemática, sino justamente hacen a la riqueza a las situaciones de la región".La cumbre nuclea a 32 organizaciones representantes de la juventud de América Latina y el Caribe que cuentan con el apoyo de organizaciones como UN Climate Change, Connect 4 Climate, Democracia en Red, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unicef, Buenos Aires Ambiente, C40 Cities, Generación 17, Banco Galicia, y 350.org.Contribuir desde lo local y sus desafíosA pesar de que la virtualidad implica un reto, también despierta el interés de jóvenes que en otra situación no hubiesen podido participar tanto en la cumbre regional como en el encuentro local que desarrolla cada país.Así lo manifestó la abogada ambiental chilena e integrante del equipo organizador de la local COY chilena —instancia previa a la cumbre regional que organiza opcionalmente cada país— y activista de la organización 1.5, Patsy Contardo.La virtualidad a causa de la pandemia "ha permitido el permear o ampliar también el público objetivo que asiste a la conferencia y de esta forma que sea lo más transversal posible", afirmó Contardo.En el caso chileno, la preparación para la cumbre regional fue más amplia. Se encuentran ya por la tercera semana de actividades con el objetivo de tener mayores insumos y realizar una declaración nacional al Gobierno.Desde Chile se trabajó en los artículos 6, 8 y 12 del Acuerdo de París —Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— referentes a la adopción de medidas educativas, formativas y a la sensibilización, así como a la "pérdida de años en materia climática, las medidas de mitigación y adaptación en esta materia y a cómo se retribuye y restaura el ecosistema", según comentó la organizadora.Además, agregó que tras la decisión del presidente chileno de no firmar el Acuerdo de Escazú —el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que fue firmado por 24 países de la región y ratificado por 12— hay un mayor desafío, puesto que desde su perspectiva el acuerdo "es la llave para poder mejorar la calidad de la participación de los jóvenes" y dar mayor protección a los defensores ambientales.Un trabajo en conjuntoPara Couvelier estos procesos tanto locales como regionales "se retroalimentan positivamente y se dan fuerza mutuamente", lo que es necesario para fortalecer el rol de la juventud en este tipo de instancias.Con la cumbre regional se busca también que los delegados tengan instrumentos y puedan contribuir con conocimientos que permitan mejorar su participación e incidencia.Es gracias a estos movimientos como la RCOYLAC2021 que se llegó a las calles, "que se lograron declaraciones de emergencia en distintos países, que se logró la firma del Acuerdo de Escazú, que se está empujando a los líderes a que tomen decisiones más ambiciosas para la COP", que se celebrará del 1 al 12 de noviembre de 2021 en la ciudad de Glasgow, Escocia.

medioambiente, caribe, cumbre, cambio climático, jóvenes