Hombres armados atacan a una deportista argentina y se llevan su medalla olímpica de Tokio

"Fui a repartir unas cosas que tenía que entregar en Escobar y estaba parada en una calle, viendo si era la dirección y me entraron al auto de un lado y del otro, dos hombres armados. Mi acompañante no quería bajarse y se puso más tensa. Yo quería bajar rápido porque me quería ir, me asusté mucho. Nos tironeamos y pude sacar a mi compañera, que no se quería bajar y quería pelear. Les pedía que se calmaran y se fueron con el auto y los celulares, que me da igual", relató la deportista.